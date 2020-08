Bartomeu se pronuncia sobre los fichajes de Neymar y Lautaro Martínez, su respuesta sorprende  

Neymar y Lautaro Martínez son los dos fichajes que la afición pide a gritos a la directiva del Barcelona para que se haga una revolución tras el fracaso de la actual temporada.

Te puede interesar: Mercado Liga MX: mexicano fue ofrecido al Barcelona, definido el futuro del Chucky Lozano y bombazo de Raúl Jiménez



El equipo culé, eliminado en la Copa del Rey y segundo en la liga española, solo le queda la Champions League y con el fútbol que está practicando no parece que la vaya a ganar.



Este domingo, Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, se ha pronunciado sobre los fichajes de Neymar y Lautaro Martínez en una entrevista con diario Sport y su respuesta sorprende.





Comenzó hablando sobre el delantero argentino: "El Barça ha hablado con el Inter de Lautaro durante varias semanas, pero las conversaciones están paradas de mutuo acuerdo. La situación (crisis económica por el coronavirus) no invita a hacer grandes inversiones".

LEER MÁS: Crack brasileño reveló cómo son las fiestas de Ronaldo y Ronaldinho: "Tenía una discoteca en su propia casa"



Neymar y su regreso al Camp Nou: "En esta situación, es inviable. Tampoco el PSG lo quiere vender, es normal porque es uno de los mejores jugadores del mundo. El verano pasado lo intentamos con muchas ganas, pero este verano no habrá ningún intento. La situación es la que es: el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio. Y la temporada 2020-21 preveíamos ingresar 1.100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos. Si no mejora la situación de la pandemia, no habrá público ni museo ni tiendas y se seguirá perdiendo dinero. Nos obliga a un gran rigor en la gestión: hay que revisar qué inversiones son imprescindibles y cuáles pueden esperar. Hay que adaptarse".



¿No habrá fichajes millonarios?: " A menos que se hagan intercambios de jugadores. Todos los grandes clubes europeos están afectados. Todos trabajan para adaptarse. Y esto no va a durar un año, sino tres o cuatro".

MÁS: Josip Ilicic, jugador de Atalanta, medita retirarse del fútbol tras una infidelidad de su pareja



El fichaje de Pjanic, qué aporta: "Ya lo seguimos desde hacía tiempo. Pero hace años no pudo ser, porque el club no lo quería vender. Él siempre estuvo encantado con la posibilidad de venir al Barça. No ha sido un fichaje sorpresa. Se va a consolidar fácilmente como un jugador importante".



Barcelona ha sido uno de los equipos más afectados economicamente por la crisis del coronavirus y de momento, Bartomeu asegura que no habrán fichajes bombas para la temporada 2020/21.