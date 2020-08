El Benzema más sincero: Revela sus tres ídolos en el deporte, consejo a Theo Hernández y ¿gol o asistencia?  

Karim Benzema, estrella del Real Madrid, ha contestado a sus seguidores en su canal de Youtube varias preguntas en una especie de 'mini' entrevista.

Los fanáticos hicieron sus consultas y también apareció su excompañero en el conjunto blanco y ahora jugador del AC Milan, Theo Hernández, que le pidió un consejo.



Otro futbolista que salió durante la transmisión fue James Rodríguez, que se atrevió a consultarle a Benzema que prefería, ¿gol o asistencia?

LAS PREGUNTAS A KARIM BENZEMA

¿A quiénes admiras en el deporte? "Hay más de tres. Pero diría que Ronaldo Nazario, siempre me fijé en él por lo que hacía, todo el mundo lo sabe. Aunque el baloncesto no es mi gran pasión, Michael Jordan, y tercero Mike Tyson".



¿Gol o asistencia? (Pregunta de Rodríguez): "James, hermano, qué tal. Voy a ser sincero. Dar asistencias o meter gol, si tengo que decir una te diré el gol, pero siempre le daré al balón a mi compañero si está mejor colocado".





¿Cuándo piensa retirarse?: "Intento llegar lo más lejos posible sabiendo que no estoy en el inicio de mi carrera. Voy a hacer todo para seguir así el mayor tiempo posible".



Su preparación en los últimos años, ¿qué ha cambiado?: "Un poco el trabajo invisible, mucho sacrificio, descanso y el trabajo psicológico. El estilo de vida es muy importante y vas teniendo más experiencia."



Lo que más le marco en su carrera: "Mi primer contrato profesional con el Lyon, por todos los que han creído en mí, por mis padres que siempre me han apoyado".

Theo Hernández le pide un consejo para comprarse un auto: "Bueno, ya tienes de todo. Te diré, ¿un Bugatti?"



¿Técnico del Madrid y su plato preferido?: "no tengo uno en especial. Pasta con mozzarella, carne, carne Benze. Por qué no, si algún día puedo (ser DT)".



¿Por qué no tiras los penaltis?: "voy a ser claro. Sé tirar los penaltis y las faltas, pero después los lanza Ramos que lo hace super bien. Y no se le puede reprochar nada. A veces me los deja tirar, pero bueno está bien así. Demuestra también que un delantero puede hacer muchos goles sin tirar penaltis. Pero no es una cuestión de responsabilidad porque la tengo desde pequeño. Por ahora es así".