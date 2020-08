Pep Guardiola revela el nombre del jugador que no quiere renovar para irse al Barcelona

Pep Guardiola no se guarda nada, siempre ha sido muy claro y sincero en sus conferencias de prensa. El técnico español, antes del Manchester City - Real Madrid de mañana, prácticamente ha dado por perdido al defensor Eric García (19 años), el central pretendido por el Barcelona.

El estratega del City ha dicho que el jugador no renovará su contrato con el club inglés. El defensa finaliza convenio con la entidad citizens en 2021 y Pep le había propuesto una ampliación y mejora de contrato para retenerlo ante el interés del Barça por repescarlo.



La negativa de Eric García a renovar su contrato con el Manchester City le abre de par en par la puerta a su vuelta al Camp Nou. Con todo esto, el Barcelona esperará cerrar el fichaje del jugador por un precio asequible, tal y como sucedió en su día con Piqué, quien dejó Manchester United para retornar a casa.





“Eric nos ha comunicado que no quiere extender su contrato con el City, tiene un año más y después de eso, no quiere extender. Queríamos que siguiera, pero él no quiere. Imaginamos que quiere jugar en otro lugar”, precisó Pep Guardiola.



Eric Garcia se formó en la cantera del Barça, pero en 2017 decidió aceptar la propuesta del Manchester City y abandonó el club azulgrana. Tres años después y tras haber jugado esta temporada once partidos con el primer equipo, puede volver a casa.





Cabe decir que el Manchester City ya va adelantándose a lo que pueda suceder, pues ayer mismo anunció el fichaje del central holandés Nathan Ake por 45 millones de euros, y están interesados en Kalidou Koulibaly y en Diego Carlos, defensas del Napoli y Sevilla, respectivamente.