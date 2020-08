Al descubierto una vez más: Bale, jugando golf mientras Real Madrid jugará Champions

Real Madrid se enfrenta este viernes al Manchester City en el Etihad Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en un partido crucial y el más importante de la temporada para los de Zidane, juego donde no estará Gareth Bale.

Según lo ha confirmado Zizou, el galés pidió no estar en este partido. "Bale ha preferido no jugar", dijo el técnico galo en la previa del encuentro después de que su ausencia en la convocatoria desatara las dudas.



Gareth Bale es consciente de su papel secundario y de que no iba a tener minutos, por eso le comunicó a Zidane su decisión. Poco menos de 24 horas después de las palabras del técnico, el extremo galés se ha pasado la mañana del partido jugando al golf en Madrid. Tal y como ha desvelado el programa El Chiringuito, sobre las 1:45 horas de este viernes 7 de agosto (en España) el jugador ha aparecido disfrutando de su pasión favorita.

Mientras Zidane daba la charla previa al partido contra el Manchester City de este viernes, el camiseta 11 de los merengues se ha ido a jugar al golf. No es la primera vez que sucede algo así. Durante la última pretemporada el jugador alegó molestias para no jugar frente al Tottenham, y unas horas después apareció haciendo unos hoyos en un conocido campo de golf en la capital de España.

PARADÓJICO TEMA EL DE BALE

Gareth Bale no cuenta para Zinedine Zidane pero tampoco se quiere marchar del Real Madrid, como comunicó su agente recientemente. Una vez más ha demostrado que para él es prioritario jugar al golf antes que el Madrid, que se juega su futuro en la Champions League este viernes en Manchester.

Haciendo honor a la famosa pancarta «Gales. Golf. Madrid. En ese orden», al futbolista británico se le vio disfrutando de su gran pasión horas antes del duelo más importante de la temporada del cuadro madridista demostrando que su prioridad es el golf.