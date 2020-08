Luis Suárez sobre la supuesta salida del Barcelona: “Si ese es el deseo del club, que hablen conmigo”

¿Se va del Barcelona? Luis Suárez, delantero uruguayo rompió el silencio y habló sobre su futuro en el cuadro catalán, luego de muchos rumores sobre una lista donde se habla de los futbolistas que dejarán el club. El delantero no se guardó nada.

En una entrevista al diario El País, Suárez explicó lo que se vive al interior del equipo culé que después de la escandalosa paliza de 8-2 a manos del Bayern Munich, los dejó tocados y hasta el futuro de Lionel Messi está en el aire y no seguiría en el equipo.

Leer. MESSI ESTÁ FURIOSO PORQUE SE FILTRÓ LA REUNIÓN CON KOEMAN

“Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero nadie me dijo que quieran prescindir de mí; si este es el deseo del club estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo. Llevo seis años en el Barsa, tiempo suficiente para decir lo que piensan. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salga. Está por ver. Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club piensan que soy prescindible, no tengo inconveniente en hablar con los que decidan", reconoció Suárez.

El sudamericano habló de la goleada que les propinó el Bayern Munich que ha dejado en crisis al cuadro azulgrana. "Fue uno de esos días donde todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo. Veníamos quizá con algunas dudas y el Bayern lo tenía todo clarísimo. Cuando se pierde como se perdió en Lisboa todos somos responsables. Eso está claro, no sería justo señalar solo a un jugador o a alguna persona del club. A veces sí parece que se quiera personalizar, pero honestamente creo que nadie puede poner en duda mi compromiso con el Barcelona".

Ver. PIQUÉ SE SALVA DE LA LISTA NEGRA DE RONALD KOEMAN

Suárez comparó lo que vive el Barcelona con lo que pasó con Real Madrid hace algún tiempo cuando estos fueron eliminados por el Ajax. El delantero cree que lo que se debe de buscar es olvidar esto para comenzar de nuevo.

“Cuando se habla de pesos pesados se mira a todos los que llevan más tiempo en el club. Es normal, pero hay mucho engaño en todo eso porque en realidad de un año a otro todo cambia. No me gusta comparar, cada lugar es distinto, pero recuerdo que en el Madrid el año que les eliminó el Ajax de la Champions se decía que Kroos estaba acabado, querían jubilar a Modric, decían que Ramos era un desastre y de repente ya no valía ningún jugador".

¿Se va o se queda? Suárez deja claro su futuro. "Siempre que se cuente conmigo yo quiero seguir aportando todo lo que pueda. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me da mucha fuerza también para continuar".