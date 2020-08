Es eso o nada: La única exigencia de Messi al Manchester City para poder cerrar su fichaje

Lionel Messi ha sorprendido a todos ayer tras anunciar que se quiere ir del FC Barcelona y ahora todos se preguntan cuál será su destino.

En las últimas horas no deja de sonar el nombre de un club que es el gran favorito para fichar al argentino, además de que Leo quiere ir realmente a esta institución, se trata del Manchester City.

Ayer se informó que Messi llamó a Pep Guardiola para saber si el Manchester City puede asumir su fichaje, tomando en cuenta que el equipo inglés ha tenido problemas con el Fair Play Financiero.

Hoy, RAC1 es quien revela una información importante, y se trata de una exigencia que hizo Messi al Manchester City para poder cerrar su fichaje.

El delantero argentino habría solicitado al club inglés la garantía de que Pep Guardiola seguirá como entrenador más allá del 2021. Es eso o no firmará con ellos.

Pep Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta 2021 y ese es un tema en el que Messi puso su mirada, pues no quiere trabajar con otro que no sea su extécnico en el Barcelona.

Esta temporada Pep Guardiola pudo ejercer una cláusula para deja el cargo, pero no lo hizo. Cuando llegue a junio de 2021 cumplirá por primera vez en su carrera como entrenador cinco años en un club, pues estuvo cuatro en el primer equipo del Barça y tres en el Bayern.

LO QUE DICEN EN EL BARCELONA

"Lionel Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos", anunció a la prensa el director deportivo del FC Barcelona, Ramón Planes, asegurando que el Barça busca "la mejor solución para el club y para Messi" en este inicio de divorcio.

"Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos", dijo Planes durante la presentación del portugués Trincao, antes de que la plantilla se someta a test PCR del coronavirus el domingo antes de volver a los entrenamientos el lunes.

"Pero cualquier comunicación quedará entre las partes y no haremos una retransmisión de lo que se hable por respeto, nuestro esfuerzo está en dialogar", explicó el secretario técnico del Barça, un puesto equilavente al de director deportivo.

"Por Leo hay que tener un respeto enorme por lo que es y por su historia. No pensamos en ninguna cláusula contractual. El matrimonio de Messi con el Barça ha dado mucho a los dos, muchas alegrías a la afición e internamente estamos trabajando para convencer a Messi, buscar la mejor solución para el Barça y para Messi", señaló Planes en una rueda de prensa telemática este miércoles.



"No es una disputa entre Messi y el Barcelona, no se lo merecen ninguno de los dos. Trabajamos para hacer un Barça ganador. No hay ninguna división en el club sobre Leo, cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar, es un ganador", añadió el dirigente.

"Pensamos en Messi como jugador del Barça. Hoy llega Trincao y esperamos que triunfe al lado de Messi. El Barça se ha reconstruido muchas veces a lo largo de su historia y siempre ha vuelto con fuerza. Nuestra idea es hacerlo alrededor del mejor jugador del mundo", insistió el director deportivo, quien no pierde la esperanza de conservar a la superestrella en el club.