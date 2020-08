Siguen llegando los fichajes: El FC Barcelona presenta de manera oficial a Francisco Trincao

Hace unos días el Barcelona de Ronald Koeman presentó su primer fichaje de manera oficial luego de la llegada del nuevo entrenador, se trató de Pedri González.

Ahora, este miércoles, el turno le llegó a otro crack, nos referimos a Francisco Trincao, futbolista portugués que espera brillar en el Camp Nou.

El jugador llega procedente del Sporting de Braga y fue presentado como nuevo futbolista del Barcelona en una rueda de prensa telemática donde le acompañó el secretario técnico Ramón Planes.

"Es un orgullo estar en el mejor club del mundo, con los mejores. Tengo muchas ganas de empezar", fueron sus primeras palabras.

Trincao apenas tiene 20 años de edad y juega de delantero. Fue preguntado sobre el caso de Messi.

"Todavía no he hablado con Koeman. Quiero que se quede Messi pero no es algo que tengo que contestar", expresó.

Hay que mencionar que Bartomeu, presidente del Barcelona, estuvo presente junto a Trincao, incluso él le dio su nueva camiseta, pero no ha querido dar declaraciones, esto tras el anuncio de Messi.

OTRAS FRASES

Decepción las bajas que hay: "Llegué hace poco tiempo. Estoy aquí para hacer mi trabajo y ser un referente de este club. No sé qué decir".

Inspiración portugueses: "En todos, que han tenido su historia. Quiero hacer la mía".

Más protagonismo: "Estoy aquí para hacer mi trabajo. Hay que trabajar todos juntos".

Características o virtudes: "Puedo jugar en todas las posiciones y me siento cómodo en todos lados. Donde sea mejor para mí".