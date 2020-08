Manchester City, París Saint Germain, Inter de Milán... ¿Dónde irá Lionel Messi?

Manchester City, París Saint-Germain, Inter de Milán... Ante los deseos de Lionel Messi de marcharse, que el martes provocaron un seísmo en el planeta fútbol, pocos clubes parecen capaces de acoger a la superestrella argentina y su astronómico salario. Y sin duda el FC Barcelona hará todo lo posible para conservarlo.



- PSG: el sueño de un trío Mbappé-Neymar-Messi -



En el París SG, la hipótesis de un trío ofensivo que agrupe a Neymar, Kylian Mbappé y Messi hace salivar a los aficionados, sobre todo porque 'Leo' y 'Ney' están muy unidos desde los años que coincidieron en el cuadro azulgrana (2013-2017).



Pero con los sueldos elevadísimos que reciben las estrellas parisinas, el PSG contaba según la UEFA con la tercera masa salarial más elevada de Europa (337 millones de euros) en 2018, justo por detrás del FC Barcelona (529 millones de euros) y el Real Madrid (431 millones de euros).



Muy restringido por el 'fair play' financiero, pese a que la UEFA ha suavizado recientemente las exigencias, y afectado por la falta de ingresos de la crisis sanitaria estimada en más de 200 millones de euros, el PSG parece haber entrado en una fase de austeridad con la marcha de algunos grandes sueldos como los de Edinson Cavani y Thiago Silva. Y la revista Forbes estima el salario actual de Messi en 60 millones de euros.





En esas condiciones, el diario francés L'Equipe, citando a directivos parisinos, considera la operación "imposible" hoy para el PSG... ¿Aunque el club parisino y sus acaudalados propietarios cataríes no invirtieron ya 400 millones de euros en 2017 por la pareja Neymar-Mbappé?



- City: conexión Guardiola-Agüero -



Favorito de las casas de apuestas, el Manchester City sería el destino ideal para Messi, viendo su solidez financiera y la presencia de Pep Guardiola, el entrenador que condujo a Messi al rango de megaestrella en Barcelona (ganando dos Ligas de Campeones). Según la prensa, Guardiola habló con Messi la semana pasada.



Aunque la prioridad de los 'Citizens' es reforzar la defensa, la llegada del argentino multiplicaría la potencia de fuego de un equipo que ya marcó más de cien goles en la Premier League la temporada pasada, con Raheem Sterling y Sergio 'Kun' Agüero, gran amigo y compatriota de la 'Pulga'.



Pero como el PSG, el adinerado Manchester City -con dirigentes procedentes del Barça (el director ejecutivo Ferran Soriano, el director técnico Txiki Begiristain)- y sus dueños de Abu Dabi deberán tirar de ingenio para respetar el 'fair play' financiero, contra el que el club inglés acaba de lograr una victoria ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



- Inter de Milán: Cristiano Ronaldo y ventajas fiscales -



Aunque el "City y el PSG están en la 'pole'" para fichar al argentino, como escribió la Gazzetta Dello Sport este miércoles, "los 'Nerazzurri' pueden soñar".



El diario deportivo italiano adelantó que el padre y agente de Lionel Messi ya habría comprado una lujosa casa en el centro de Milán, y especuló sobre el hecho de que el hijo pródigo podría unírsele pronto, para hacer el mismo camino que su eterno rival, Cristiano Ronaldo, quien dejó el Real Madrid para recalar en Italia y la Juventus en 2018 a cambio de 105 millones de euros.





Condenado por el fisco en España, Messi podría encontrar refugio en Italia: registrando allí su domicilio principal, el clan Messi se beneficiaría de una reducción de impuestos hecha a medida para los extranjeros, para que se animen a invertir en el país.



"Zhang ha ganado: Conte se queda... y el Inter llama a Messi". Según Tuttosport, el futuro de Messi en el Inter podría estar ligado al futuro del entrenador Antonio Conte, confirmado en su cargo el martes luego de que se especulara sobre una eventual marcha.



- Barcelona: ¿final definitivo? -



¿Y si la mejor opción para Messi es permanecer en Barcelona?



El presidente, Josep Maria Bartomeu, con quien Messi ha entrado en "guerra total" según la prensa catalana, está en el centro de las críticas tras una temporada nefasta y amenazado por una moción de censura presentada este miércoles por el opositor Jordi Farré.



Según la prensa especializada española, la junta directiva se reunió en sesión extraordinaria el martes por la noche para responderle al jugador que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2021 y que el club contaba con él para la próxima temporada.





Por el momento, Messi "no nos ha comunicado (al Barça) que no se vaya a presentar a los entrenamientos" en el regreso del domingo, dijo este miércoles el director deportivo del Barça, Ramón Planes, quien aseguró a la prensa que "internamente estamos trabajando para convencer a Messi, buscar la mejor solución para el Barça y para Messi".



El Barça quiere que se quede, pero a la 'Pulga' no le gustó el tono del nuevo entrenador, Ronald Koeman, durante su primera reunión el pasado jueves, y esta charla, junto al hecho de que Koeman le comunicó al uruguayo Luis Suárez (delantero del Barça y muy amigo de Messi) que no contaba con él para la próxima temporada, provocaron las ganas de marcharse del seis veces Balón de Oro.



¿Aceptaría Messi, acostumbrado a presionar para obtener lo que quiere por parte de la directiva, permanecer en el Barça, su club de siempre, si dimitiera la directiva actual?