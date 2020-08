¡Bombazo! Sadio Mané del Liverpool, es ofrecido al Barcelona como sustituto de Messi

Lionel Messi tiene en vilo a todo el barcelonismo desde que el pasado martes se anunciara que quería salir del club mediante un burofax que le llegó a la directiva.

Te puede interesar: Así fueron 'cazados' Messi y Suárez en Barcelona tras la noticia del argentino: ¿la última cena juntos?



Nadie se imaginaba un Barcelona sin Messi, pero la situación ha cambiado y ahora el portal Tuttomercato.web informa que ya habría un candidato serio para ser su sustituto.



Según la información, Sadio Mané habría sido ofrecido al conjunto culé como el reemplazo de la 'Pulga', si este decide irse por fin de la liga española.

Sadio Mané podría portar la camisa '10' del Barcelona la próxima temporada.



Mané no ha renovado con el Liverpool y el precio que se ha manejado en el mercado de fichajes es de 120 millones de euros, aunque no es su cláusula ya que Inglaterra eso no existe como tal.

LEER MÁS: Lo viral: Aficionado del Barcelona le suplica entre lágrimas a Messi que se quede

Koeman lo conoce

Si se completa el fichaje, el senegalés se volverá a encontrar con Ronald Koeman, nuevo entrador del Barcelona. Ambos ya fueron compañeros de equipo durante dos temporadas del 2014 al 2016 en el Southampthon.

MÁS: ¿Bienvenida a Messi en Manchester City? Kun Agüero se quita el "10" de su cuenta de Instagram



Cabe recordar también que Mané ha sido buscado en el mercado de fichajes por parte del Real Madrid, ahora se postula como el sustituto de Messi en el Barca.