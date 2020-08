''Messi que mejor se vaya al PSG y se divierta con Neymar; no le gustará el clima de Mánchester''

El mediocampista argentino José Ezequiel D'Angelo, que tuvo un breve paso por el Manchester City en 2011 cuando era dirigido por Roberto Mancini, concedió una entrevista con TT Sports en la que aconsejó a su compatriota Lionel Messi de no ir a Inglaterra.

Messi podría irse del Barcelona sin necesidad del pago de su cláusula

''Lo que me tocó estar allá llovió todo el mes. Mánchester es una ciudad fría y las casas son todas iguales, es diferente a lo que estamos acostumbrados. Me tocó la posibilidad de estar en Barcelona y son dos ciudades muy diferente'', asegura el ahora jugador del Club Deportivo Morón.

''En cuanto a los hinchas, en Inglaterra son muy respetuosos y muchos no gritan, es más un espectáculo si lo comparamos con los partidos de fútbol de España'', añadió el nacido en Buenos Aires.

D'Angelo respeta la decisión que tomará Messi si finalmente termina en el Manchester City de Pep Guardiola, pero le recomienda seguir los mismos pasos que su amigo Neymar en París.

''Si él piensa que su felicidad está en Inglaterra que vaya, pero el clima no le va a gustar. Mejor que vaya al PSG y con Neymar se va a divertir un poco más'', manifestó el mediocampista.

La Liga apoya al Barcelona y no dejarán salir libre a Messi

Por último, el argentino habló de su experiencia en Inglaterra cuando comenzaba su carrera profesional. D'Angelo recaló en el City para hacer algunas pruebas, procedente del Chacarita y luego regresó a Sudamérica para jugar con el Rangers chileno.

''Fue una linda experiencia. Tenía apenas un año de profesional, me surgió de ir a una prueba, era por una semana y me terminé quedando un mes. Fue una linda historia, no me reprocho nada por no haberme podido quedar'', cerró.