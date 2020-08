La última estrategia: El plan que tiene Koeman para convencer a Messi de que se quede en Barcelona

Messi es el tema caliente del día, la semana y hasta el mes, la posible salida del argentino del Barcelona levanta toda clase de comentarios y noticas al respecto.

La última la ha dado Cristóbal Soria, de El Chiringuito, quien reveló en exclusiva que Ronald Koeman tiene un último plan para evitar que Messi se marche y es el de "acercar posturas".



"Como hombre de fútbol que es Koeman, no debe estar muy contento con esas dos llamadas que hizo por teléfono en su momento, tanto a Luis Suárez como a Leo Messi", comenzó diciendo.

Koeman quiere acercar posturas con Luis Suárez en el entrenamiento de este lunes.



Y después agregó: "Se ve que esto le debe estar remordiendo un poco la conciencia, insisto, como hombre de fútbol y me consta que mañana (lunes) el nuevo entrenador del Barcelona tiene previsto, no solo verse la cara con Luis Suárez, sino que hacer un apartado y su guion es tratar de acercar posturas".

Soria deja entrever que el DT holandés quiere hablar con el delantero uruguayo para tratar de que Messi no se vaya, Koeman no está contento tras las llamadas que les hizo por teléfono y quiere arreglar la situación.







SUÁREZ ES PARTE DE SUS BAJAS

De la lista de bajas del Barcelona, Luis Suárez es una de ellas, por lo que la información de Cristóbal Soria sorprende, ya que esto también abre la posibilidad de que no se marche.

Ahora bien, el uruguayo puede ser factor para convencer a Messi de que cambie de opinión y se quede, cosa que a día de hoy parece algo imposible.