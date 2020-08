El dardo de Arturo Vidal al modelo del Barcelona: "Tiene que cambiar muchas cosas, no ganas con el ADN"  

Arturo Vidal envió un duro dardo al modelo actual del FC Barcelona en una entrevista para La Tercera de Chile. El jugador también habló de otras cosas.

El chileno tocó temas como el 8-2 del Bayern Múnich, Lionel Messi y su posible regreso a la Juventus, donde juega el portugués Cristiano Ronaldo.



Goleados en Champions: "Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo".



La mala cara presentada: "El Barcelona ha hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan, y que tenían un sistema de juego muy fuerte; eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó".

Dardo al modelo Barca: "Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar".



¿Qué es lo que falta?: "El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano".

Vidal fue parte de la paliza del Bayern Múnich al Barcelona 8-2 en la Champions League.



Messi, solo no puede: "Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados".

Los canteranos del Barcelona: "Tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado".



Volver a la Juventus: "Es espectacular que Pirlo se haya convertido en el nuevo técnico de la Juventus. Fue increíble como jugador y mucho más como entrenador. Si él o la institución me llamaran, estaría feliz. Pero tengo que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Les tengo mucho cariño".