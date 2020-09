El bombazo del mercado se hace oficial: Chelsea ficha a Kai Havertz para la temporada 2020/21

Chelsea hizo oficial y presentó a su nuevo jugador, Kai Havertz. El alemán llega procedente del Bayer Leverkusen de la Bundesliga y firmó por cinco años.

Lo que ya era un secreto a voces se concretó, el equipo azul pagó 80 millones de euros por uno de los peces gordos del mercado de fichajes para la temporada 2020/21.



"Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Para mí es un sueño hecho realidad jugar en un gran club como el Chelsea y estoy deseando conocer a todos los jugadores y entrenadores", declaró Havertz ya como jugador del Chelsea.

Con su llegada el conjunto de Londres completó su sexto fichaje, luego de los de Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva y Malang Sarr.

EL GASTO DEL CHELSEA

La llegada de Havertz a Stamford Bridge por un montante anunciado de 71 millones de libras (79,5 millones de euros/94 millones de dólares), eleva la inversión total del Chelsea en esta ventana de traspasos a cerca de 224 millones de euros (265 millones de dólares), en una política de los Blues dirigida a reducir la diferencia con el Liverpool y el Manchester City en la Premier League.