Crack del Liverpool no desea enfrentarse a Messi en la Premier: "Ojalá no venga, no lo quiero ni cerca"

Lionel Messi ha sido la noticia más importante en el mundo del fútbol en las últimas semanas y su tema sigue dando de qué hablar cada día que pasa.

Su posibilidad de ir a la Premier League despertó el interés por los aficionados de esta liga, ya que tenerlo sería espectacular para algunos.



Para otros no, es el caso de Andrew Robertson, crack del Liverpool que ha declarado que prefiere que Messi no vaya a jugar a Inglaterra con el Manchester City.

Robertson jugó los dos partidos contra Messi en la semifinal de la Champions League 2018/19.



"He jugado contra él dos veces y son los partidos más difíciles que he jugado", comenzó diciendo el lateral izquierdo de los reds.



Y agregó: "No lo quiero ni pensar, ni cerca de eso. Ojalá que no se transforme en posible. Creo que el Liverpool ha descartado que pudiéramos ficharlo, así que no lo quiero cerca de la Premier League y espero que siga siendo así".

¿Qué pasaría si el City lo contrata? esta fue la respuesta de Robertson: "Si el Manchester City lo ficha será muy difícil ganarles, es la verdad".

LA DECISIÓN DE MESSI

En las últimas horas, el argentino ha reculado en su posibilidad de irse, Messi especula con quedarse un año más en Barcelona y marcharse por la puerta grande.

"Hay un 90% de opciones de que Messi siga en Barcelona. Este jueves tendrá una decisión definitiva", ha asegurado el periodista Martín Arévalo de TyC Sports.