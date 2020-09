No podía ser de otra forma: La reacción de Barcelona al anuncio de que Messi se queda   

El FC Barcelona celebró la decisión de su capitán Leo Messi de permanecer en el club posteando en sus redes sociales este viernes por la noche una foto del astro argentino vestido con la camiseta azulgrana de la temporada 2020-2021.

Luego del pulso de diez días que mantuvieron el jugador y el club por el deseo del primero de irse, Messi anunció este viernes que se queda en el Barça. "Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca", escribió el Barça en su cuenta de Instagram, entrecomillando una frase que Messi pronunció en la entrevista.

"¡Buena noticia!". La máscara de Chema García no escondía su alegría este viernes en Barcelona después de que Lionel Messi anunciara que se queda en el club azulgrana, diez días después de haber enviado el famoso burofax en el que anunciaba que rompía su contrato.



"El mejor jugador se queda en el Barça, es siempre una buena noticia", añade ante la AFPTV tras haber conocido la noticia en Las Ramblas, el emblemático paseo del centro de la capital catalana.



Messi (33 años) anunció este viernes en una entrevista con el medio Goal.com que seguirá en el Barcelona para evitar ir a juicio, aunque había comunicado al club el 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral.



"Nunca hemos querido que se vaya y creo que él tampoco", añadió este aficionado de 40 años.



"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", dejó claro Messi este viernes.