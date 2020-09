Luego de tres semanas de sufrimiento: La foto con la que Messi rompió su silencio en Instagram  

Lionel Messi decidió quedarse en Barcelona, el argentino jugará para el equipo de su 'vida' la temporada 2020/21 y será el líder del proyecto de Ronald Koeman.

Luego de romper el silencio en una entrevista para 'Goal', Messi también lo hizo para las redes sociales, donde tenía ya tres semanas de no postear nada por su deseo de marcharse.



Messi publicó una 'historia' de Instagram del vídeo de la charla que tuvo con el periodista Rubén Uría, esta imagen no tardó en dar la vuelta al mundo.

Messi volvió a publicar luego de tres semanas en silencio.



El argentino explicó en esta importante entrevista todo lo que pasó durante las últimas semanas en su entorno y cómo se sentía por la situación con Barcelona.

Además, más tarde subió una imagen de sus tres hijos juntos, Thiago, Mateo y Ciro en una publicación que alcanza ya los 2.5 millones de 'me gusta' en la red.

LA ENTREVISTA DE MESSI

El periodista de Goal, Rubén Uría, también compartió una foto con Messi tras la charla, el crack del Barca se ve muy feliz en la imagen.

"Como jugador, único. Como persona, aún más grande. Gracias @leomessi", apuntó el dueño de la exclusiva mundial que todos querían.





"Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", fueron algunas de las palabras que dijo Messi durante la entrevista.