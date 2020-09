VIDEO: Portugal golea a Croacia por la Liga de Naciones sin Cristiano Ronaldo

Portugal derrotó este sábado a Croacia (4-1) en partido correspondiente al Grupo 3 de la Liga A de la Liga de las Naciones, gracias a los goles de Joao Cancelo (41), Diogo Jota (58), Joao Felix (70) y André Silva (90+5), en el estadio del Dragón de Oporto.

Croacia, próximo rival de Francia el martes en una reedición de la final del Mundial-2018, redujo el marcador por medio de Bruno Petkovic (90+1) al término de un partido marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, baja debido a una infección en el pie.







Al humillar a la subcampeona del mundo, que no contó con sus estrellas Luka Modric e Ivan Rakitic, que descansan en esta ventana internacional de partidos, los campeones de Europa se colocan líderes del Grupo 3 de la Liga A, delante de Francia, que derrotó este sábado a Suecia por 1-0 en Solna.



Cristiano Ronaldo, al no poder jugar, sigue en espera de su gol número cien con su selección, al llevar 99 en 164 partidos.



Tratado con antibióticos por su infección en el pie derecho, el delantero de la Juventus no se ha podido entrenar con normalidad esta semana y es duda para el desplazamiento de Portugal a Suecia el martes.



"Hoy sábado se entrenó y se siente mucho mejor. Mañana se entrenará de nuevo y 'a priori' viajará a Suecia, donde tomaremos una decisión sobre él", afirmó el técnico luso, Fernando Santos.



Croacia dejó a Portugal desarrollar su juego de posesión, que tuvo más ocasiones para aumentar el marcador.



El equipo local lanzó tres balones a los postes por medio de Joao Felix (23), Jota (27) y Raphael Guerreiro (34). El portero croata Dominik Livakovi hizo también buenas paradas a disparos de Cancelo (19) y Pepe (25).

Las dos selecciones, que no jugaban desde noviembre de 2019, se enfrentaban por primera vez desde el duelo de octavos de final de la Eurocopa-2016, ganado por Portugal en prolongación (1-0), en ruta hacia su título continental.



El martes frente a Francia, Croacia tendrá la revancha de la final del Mundial-2018 ganada por los Bleus (4-2) en Moscú.



Portugal fue el vencedor de la anterior y primera edición de la Liga de las Naciones, al derrotar en la final a Holanda (1-0) en Oporto.