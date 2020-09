Quiere volver a una final de Champions: La petición que le hace Mbappé a la directiva del PSG

Kylian Mbappé ya probó lo amargo de la derrota tras perder la final de la Champions League ante el Bayern Múnich en Lisboa. El delantero tuvo una oportunidad clara de anotar y la desaprovechó, eso fue cuando el partido estaba 0-0.

El francés parece ya haber superado esa derrota y piensa en volver a una final de la competición europea lo más antes posible, por lo que le ha hecho una petición a la directiva.



Mbappé le pide al PSG que haga "un buen mercado de fichajes" para llegar a ese partido otra vez.



"Muchos equipos han perdido una final de la Champions y la han ganado al año siguiente. Hay que hacer un buen mercado de fichajes, hay que comprar a varios jugadores, espero que tengamos buenas incorporaciones. Por supuesto que soy optimista para ganar la Champions League", dijo el francés.

Sobre la derrota: "Hay que digerirlo. Es triste, complicado, pero es parte de nuestra vida. Fue una decepción increíble para mí. El PSG creció a través de esta final como club. Antes de la final, teníamos un bloqueo mental en los cuartos de final".

Mbappé se encuentra con la selección de Francia disputando la Liga de Naciones de la UEFA.

¿JUGÓ LESIONADO?

"Mi tobillo me hizo sentir mal y el dolor se alargó durante varias semanas. Quería jugar la Champions League a cualquier precio, el personal médico me ayudó y me cuidó bastante".

Mbappé marcó gol en el regreso de selecciones, lo hizo contra Suecia en la victoria 1-0 de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA.