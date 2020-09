De Bruyne, tajante: ''¿Messi? Creo que en el City ya tenemos un equipo bastante bueno''

Luego del frustrado fichaje de Messi por el Manchester City, el mediocampista Kevin De Bruyne confesó que pese a la no llegada del astro argentino, su equipo sigue siendo uno de los mejores del mundo.

Guardiola asegura que después de Messi el que sigue es De Bruyne

''Me gusta jugar con cada futbolista que ficha por el (Manchester) City. Pero creo que ya tenemos un equipo bastante bueno'', dijo el belga en una entrevista que recoge The Last Hour.

''Mucho se ha escrito sobre la posible llegada de Messi. Pero no pensé demasiado en eso'', añadió De Bruyne, que disputará su sexta temporada en el conjunto inglés.

El Manchester City, que pertenece al holding City Football Group, estaba dispuesto a pujar muy fuerte para hacerse con los servicios de La Pulga y le ofrecía un contrato de tres años en la Premier League.







Messi terminaría acabando su etapa como citizen con 36 años y después podría haber firmado por dos campañas con el New York City de la MLS a cambio de 100 millones anuales, más una jugosa prima de fichaje.

De Bruyne a Guardiola: ''Eres una mier** de entrenador por ganar tanto'

No obstante, y pese al envío del burofax para comunicar su deseo de salir forma gratuita, el delantero argentino acabó desistiendo de su idea de dejar el Camp Nou porque el club le remitió siempre a su cláusula de rescisión de 700 millones de euros.