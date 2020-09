Payet aviva el fuego y cuelga una foto de un perro con la cara de Neymar llorando: ''Esto es Marsella bb''

Luego de todo el escándalo que provocó el clásico francés entres PSG y Marsella (0-1), el delantero Dimitri Payet le echó más leña al fuego con su última publicación en redes sociales.

El ariete subió en su cuenta de Instagram un montaje con algunos de sus compañeros y su técnico, entre ellos Álvaro González, quien sostiene en sus brazos a un perro con el rostro de Neymar llorando.

''Confirmado. En una banda organizada. Esto no es la capital, es Marsella bb'', escribió Payet en el pie de la foto, que rapidamente se hizo viral y generando todo tipos de comentarios.

Sin embargo, el atacante de Tigres, André-Pierre Gignac, respondió a la imagen con emojis de no estar de acuerdo con la publicación. Cabe recordar que el galo jugó para el Marsella varias temporadas antes de ir a la Liga MX.

Insultos racistas

El clásico celebrado en el Parque de los Príncipes acabó con cinco expulsados cuando estaba a punto de terminar y uno de los que vio la tarjeta roja fue Neymar.

Según comentó el brasileño, le pegó en la cabeza a Álvaro porque habría recibido un insulto racista. El español, por su parte, desmiente las declaraciones de Ney. ''No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo'', dijo el central.

Tras estas declaraciones, el ex del Barcelona le contestó en Twitter. ''No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora insultando y trayendo racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡No te respeto! ¡N o tiene carácter! Asume lo que dices''.