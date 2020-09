Representante de Bale confirma que el galés quiere regresar al Tottenham: ''Es donde quiere estar''

Gareth Bale parece que esta vez sí podría dejar el Real Madrid luego de que su agente admitiera que existen contactos para que el jugador regrese a la Premier League.

Según comentó Jonathan Barnett, hay conversaciones entre el conjunto merengue y Tottenham para que el galés vuelva a su antigua casa. ''Estamos hablando... Es donde quiere estar. Bale todavía ama al Tottenham'', aseguró el representante del futbolista para la BBC.

Pero para que la operación llegue a buen puerto, el Real Madrid deberá realizar un esfuerzo económico para que el jugador salga rumbo a la Premier. Y es que los 'Spurs' no se pueden permitir hacerse cargo de la ficha íntegra del jugador.

Barnett siempre se ha mostrado muy reticente a una cesión, pero es una fórmula que ahora mismo no se puede descartar, como que el Madrid deje salir gratis a Bale y se haga cargo de parte del salario.

A falta de 20 días para que cierre el mercado de fichajes, todavía hay tiempo para cerrar una operación que no es nada sencilla desde el punto de vista económico. El Madrid no quiere pagar para que Bale se marche y para que el Tottenham pueda quedarse con su ficha.

Cabe recordar que el mejor pagado del cuadro inglés es su entrenador Jose Mourinho, que percibe 18 millones de euros, sólo uno más de lo que gana el galés en el equipo blanco.

Por otro lado, The Telegraph publicó que el Tottenham quería meter en la operación Bale a Dele Alli, pero el Madrid en principio no aceptaría, ya que no es un futbolista que necesita en estos momentos.