Gareth Bale ya está en Londres para convertirse en el nuevo jugador del Tottenham

Fin de la novela de Gareth Bale. Real Madrid y Zidane finalmente han logrado sacar del equipo al galés que hoy tomó un avión para irse a Londres.

El futbolista ha sido captado en su llegada a Inglaterra, donde en breve será anunciado de manera oficial como el nuevo jugador del Tottenham.

Se confirma que Bale viajó junto a Sergio Reguilón, que también será jugador del Tottenham.

Gareth Bale llega cedido por un año al Tottenham de Mourinho y el club inglés asumirá aproximadamente un 50% de la ficha que el galés tiene en el Real Madrid.

El de Cardiff llega de nuevo a Londres después de que en 2007 fichara por el club de White Hart Lane desde el Southampton, que recibió 14 millones de euros por el traspaso.

En 2013, Bale dejó el Tottenham después de pasar de ser lateral a atacante y llegar a ser nombrado mejor jugador de la Premier. Ahora, 'cierra' una etapa en Madrid con amplias luces y también sombras además de un palmarés notable con cuatro Champions, dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, tres de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

VIRAL EN REDES

Ya se conoce a fondo la pasión que existe en Gareth Bale con el golf, algo que provocó mucha polémica en el Real Madrid.

Este jueves empezó a correr por las redes sociales una imagen de un horario del club de golf Hadley Wood de Londres donde aparecía programado un partido para hoy entre Daniel Levy, Steve Hitchin y Gareth Bale.

Al parecer se dice que esto es falso y la imagen fue editada, una versión que confirma la prensa inglesa.

"Nunca habíamos tenido tantas solicitudes de reserva para un viernes por la tarde", tuiteaba el club de golf en su cuenta con los hashtag 'BaleBack' (Bale vuelve) y COYS, las iniciales de Come On You Spurs, famoso grito de guerra de la afición del Tottenham.