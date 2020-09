Llegó el fichaje a la Juventus que Cristiano Ronaldo bendijo: el sueco Dejan Kulusevski

La Juventus de Turín de Italia ha presentado a su tercer refuerzo de la temporada tras Arthur y el estadounidense Weston McKennie, quienes llegan procedentes del Barcelona y Schalke 04 respectivamente.

Se trata de Dejan Kulusevski, quien luego de una temporada en la Serie A de Italia con el Parma, a préstamo, tuvo que regresa de forma rápida pues mostró sus credenciales. La Juventus pagó 35 millones de euros por su llegada. De hecho, Cristiano Ronaldo habló muy bien de él.

Dejan Kulusevski vive y respira el mundo Juventus desde el comienzo de la pretemporada, y hoy el sueco fue presentado de forma oficial como futbolista Bianconero en el Allianz Stadium.

Nacido en el año 2000, el mediocampista lucirá el número 44 en la espalda, y no dudó al expresar su felicidad por este momento: "Soy un afortunado por estar aquí, me siento el hombre más feliz del mundo y no puedo esperar para comenzar y dar lo mejor."

Su crecimiento: "Vine aquí para mejorar dentro y fuera del campo de juego, nadie tiene expectativas más grandes que las mías. Todos los días quiero ser más fuerte que antes, siempre quiero ganar y hacer felices a mis compañeros y a la ciudad. En la Juve uno tiene que dar siempre el 100%, no importa otra cosa más que mejorar continuamente."

El equipo: "Cristiano Ronaldo es fantástico. Soy un afortunado por jugar con él, hablamos seguido y sus elogios me dan fuerza. Es un honor poder jugar con él. Pirlo me ayuda, es un honor tenerlo como entrenador. Me da consejos que me ayudan a hacer la diferencia."

Listo para debutar: "El domingo contra Sampdoria, Dejan podría realizar su debut oficial con la Juventus. "Nos espera un partido importante, finalmente podemos jugar. Si el técnico decide darme la oportunidad, estaré listo. ¡No veo la hora de jugar! No tengo preferencias de posición, jugué en diferentes puestos. El entrenador será el que decida."