El día que Messi dejó de tomar Coca-Cola: ''Hicimos una promesa, pero yo lo sufrí más que él porque no jugaba''

Lionel Messi tuvo que renunciar a la Coca-Cola durante mucho tiempo para cumplir un sueño que tenía desde la infanci: jugar con la Selección de Argentina.

Fabio Soldini, representante del delantero en el año 2000, recuerda los inicios del rosarino en España y cuenta lo que tuvo que hacer Leo cuanto tenía 15 años y deseaba estar en la inferiores de la Albiceleste.

El agente que llevó a la 'Pulga' a FC Barcelona hace 20 años relató detalles de las conversaciones con los médicos de la Selección y la promesa que entablaron para que el futbolista pudiera cumplir su meta.

''Cuando tenía 15 años, yo traje unos videos de Leo a Argentina y se los entregué a Claudio Vivas, que en se momento era el ayudante de Bielsa, para que se los diera al cuerpo técnico de selecciones menores'', comienza contando Soldini.

''Recibí la respuesta y me dijeron que era un chico, que prácticamente no había una competencia, porque en Argentina la competencia de menores es jugar contra Boca, River, San Lorenzo, Independiete, Newells, y en España no jugás con el Real Madrid (solo contra modestos equipos)'', explica.

''En ese tiempo cuando no lo llamaban en Argentina, lo llamaban en España, pero Leo quería jugar con Argentina y nosotros hicimos una promesa: no volveríamos a tomar Coca-Cola hasta que no lo llamara la selección argentina'', recuerda el exagente del capitán azulgrana.

''Estuvimos más de dos años sin tomar Coca-Cola porque a él le gusta eso, pero también lo hicimos para que pudiera nutrirse ya que la Coca-Cola no se lo permitía. Yo lo sufrí más qué él porque no jugaba'', comentó entre risas.

Por último, Soldini manifestó que si Messi se hubiese decidido por la selección española, por lo menos ''tres copas tendría'' con 'La Roja' en sus vitrinas.