Ansu Fati, el heredero de Messi, confiesa cómo es su relación con el capitán en el Barcelona

El Barcelona debutó con goleada sobre el Villarreal en la Liga Española 2020-21 y el delantero Ansu Fati fue considerado como el mejor jugador del partido, superando a Messi gracias a su doblete y porque provocó el penal que marcó el capitán.

Una vez finalizado el encuentro, el joven futbolista dialogó con el canal oficial del Barça y reveló cómo es su día a día compartiendo con el astro argentino.

''Cuando un delantero marca goles siempre tiene ganas de más y es lo que me ha pasado hoy'', comenzó diciendo el atacante de 17 años.

''Jugar con Messi es un sueño que tenía desde niño y ahora lo puedo hacer. Siempre me ayuda y me da consejos, estoy muy contento. Me ayuda muchísimo dentro del campo, pero también en los entrenamientos'', admitió Ansu, que debutó con el primer equipo el 25 de agosto del 2019.

Los consejos que recibe Ansu Fati en el vestuario del Barcelona

En aquel recordado partido, el Barcelona venció 5-2 al Betis y Fati se convirtió en el segundo jugador más joven que vestía la camiseta azulgrana.

La reacción del técnico

Por otro lado, el entrenador Ronald Koeman destacó la importancia de contar con el pequeño delantero en sus filas. ''Ha hecho un gran partido y me voy muy contento con su actuación. Ha dado mucha profundidad al equipo y tiene que seguir así para mejorar día a día. Está abierto para escuchar y nosotros estamos para ayudar''.

Ansu Fati tiene todo para ganarse la titularidad en un Barcelona que todavía está asimilando las salidas que se produjeron en este mercado de fichajes: descaro, desborde, carisma, un físico privilegiado y esa relación especial con el gol que solo está al alcance de los elegidos.