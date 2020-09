Koeman, tras las declaraciones de Messi: ''No sé si tendré una vida tranquila, no creo''

Ronald Koeman, técnico del Barcelona, habló en rueda de prensa sobre el partido que disputarán esta jueves ante el Celta en Balaídos, las últimas declaraciones de Messi y confirmó la llegada del lateral Sergiño Dest. Además dijo que busca reforzar el ataque y quiere un central.

Celta de Vigo

''Esperamos un partido difícil. En los últimos años el Barça no ha ganado, el campo es complicado. El Celta tiene muy buenos jugadores técnicamente. Hay que estar bien para ganarles''.

Messi

''No sé si tras las declaraciones de Messi tendré una vida tranquila, no creo. Siempre hay algo. Pero siempre es positivo que el capitán pida unidad. Ojalá que estemos más tranquilos que lo que hemos estado últimamente. Creo que hay que buscar el mejor equipo para él, donde él pueda brillar y dar el máximo rendimiento. Y buscar fórmulas en los entrenamientos porque él vive de ganar, hasta en las sesiones. Para que esté feliz no hay otro remedio que ganar partidos''.

Dest

''Está haciendo la revisión médica y todavía hay que firmar los contratos. Hasta que no estén firmados, no opinaré, pero es joven, y hay que cambiar cosas aquí. Debe competir con otros laterales. Pero es bueno porque a pesar de su edad ha jugado la Champions y estoy segurísimo que cuando firme será muy útil para el Barça. Hablé con él sobre el equipo nacional, la decisión fue suya de jugar con América y no con Holanda''.

Dembélé

''Primero las decisiones son del club y del jugador. Contaré con él. No ha jugado de titular porque hay más futbolistas, y Ansu ha demostrado ser muy bueno. Tiene que esperar su oportunidad. Estuvo mejor físicamente las primeras sesiones, pero hoy ha estado bien. Ha hecho mucho. Cuento con él''.

Griezmann

''No estoy preocupado, está haciendo muy bien las cosas. Está jugando desde la derecha. Él tiene más libertad de entrar y buscar el medio. Con Holanda jugamos contra Francia y jugó por la derecha. No sólo puede jugar en el centro. Sus desmarques son muy buenos. Hay que buscar más profundidad, también en la derecha. Pero estoy muy contento con su trabajo''.

Martin Braithwaite

''Me sirve de 9. Queremos tener dos o tres jugadores por posición. Para poder cambiar y poner al mejor. Hemos puesto a Leo como 9, también puede jugar Griezmann, pero son diferentes a Martin, que es más punta. Tendrá posibilidades, pero buscamos alguno más''.

Rafinha Alcántara

''Para los jugadores con pocas opciones es mejor buscar una salida. Entiendo que no puedes ir cedido todas las temporadas, pero hay mucha competencia en el centro del campo. Que no vaya es una decisión técnica''.

Fichajes

''Primero hay que analizar la plantilla. Sabemos que económicamente el club tiene problemas, como todos. Pero hay una o dos posiciones donde estamos mirando que hay que mejorar. La posición de 9 es una. Trabajamos y hay opciones. Todo es inseguro. El club trabajará al máximo para tenerlo, si no usaremos los que tenemos, porque no tengo ninguna queja con ellos. En la posición de central también estamos débiles''.

El VAR, muy señalado

''Estas polémicas existen en todas partes, también en Holanda y en otros países. Hay polémicas, pero es complicado. La tarea de los árbitros es cada día más difícil con el VAR. A veces, se va demasiado lejos con el VAR. Pero creo que al final de temporada hay un balance de tener el VAR en contra y favor. En el fuera de juego, soy partidario, pero en la mano no estoy tan de acuerdo con el VAR. Yo no sé cuándo lo es y cuándo no. Hay muchas diferencias''.