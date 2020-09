Zidane no confirma la continuidad de Jovic: ''Puede pasar cualquier cosa hasta el 5 de octubre''

El técnico francés Zinedine Zidane salió satisfecho con los tres puntos a pesar del pobre rendmiento que mostró el Real Madrid en el Alfreso Di Stéfano y no confirmó la continuidad de Luka Jovic, delantero que hoy volvió a salir de titular frente al Valladolid.

Triunfo sufrido

''Me deja buen sabor de boca. No fue una noche sencilla. Lo más importante es sumar, porque vamos a mejorar. Siempre nos enfadamos por algo, más por las pérdidas de los balones en nuestro campo que por desajustes. La primera parte no estuvimos muy acertados''.

Esquema

''No hemos tenido pretemporada para probar. Sabemos qué nos aporta cada jugador y cada dibujo''.

Los cambios

''Siempre vamos hacerlo para que las cosas funcionen''.

Hazard, otra vez lesionado

''Es muscular. De su lesión está muy bien. El tiempo de baja no lo puedo decir. Era como una contractura, pero al final es un poco más. Podía pasar. Está molesto porque estaba bien''.

Vinícius

''Contento por el gol y lo que ha hecho. Cambiamos para tener algo más y así fue con los que entraron''.

Futuro de Jovic

''No puedo confirmar nada hasta el día 5. Es un jugador de esta plantilla. Yo decido y ya está. No voy a decir nada de lo que va a pasar. Puede pasar cualquier cosa. Está aquí y hoy jugó''.

''Nos salvó la semana pasada y hoy también. Para eso está Thibaut''.