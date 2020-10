La oferta que podría salvar al Wigan de Inglaterra de la desaparición

El Wigan de Inglaterra, ganador de la FA Cup del 2013 con los hondureños Maynor Figueroa y Roger Espinoza en plantilla, estaba al borde de la desaparición por las fuertes deudas que arrastra.

No obastante, una oferta procedente de España podría darle vida a un club que se ha hecho muy querido por los hondureños ya que además jugaron ahí Wilson Palacios, Hendry Thomas y Juan Carlos García.



Según medios españoles, al Wigan Athletics llegará una propiedad española para evitar la quiebra de un equipo que la temporada pasada descendió de Championship (Segunda) a League One (Tercera) después de que se le descontaran 12 puntos por entrar en ley concursal.

EVITARON LA QUIEBRA Y DESAPARICIÓN DEL WIGAN

"Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con un postor procedente de España. La oferta ha sido aceptada y trata, no sólo la venta del club, sino que también permite el pago a acreedores ajenos al fútbol para evitar una nueva penalización de 15 puntos esta temporada", asegura el comunicado de los 'Latics'.





"Se ha recibido un depósito sustancial; ahora estamos trabajando con nuestros abogados y el postor para presentar toda la documentación necesaria para a la EFL y que el traspaso se pueda realizar lo antes posible", añade el escrito.



La identidad del nuevo dueño, sin embargo, no ha trascendido: "El postor tiene experiencia en el fútbol, pero ha dejado claro que no desea que sus datos se hagan públicos hasta que se complete la venta y estamos respetando este anonimato. No se darán a conocer más detalles hasta que se haya obtenido la aprobación de EFL".



La institución, oriundo de la ciudad de Wigan, situada en el Gran Mánchester, fue fundado en 1932 y juega en la tercera división del fútbol inglés. El club es muy querido y ha quedado demostrado en los últimos días, pues los fans a base de campañas populares para evitar la desaparición del Wigan, recaudaron un total de 771.000 euros.