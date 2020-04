Maynor Figueroa y su historia con Cristiano Ronaldo que le valió quedarse en Inglaterra

Maynor Figueroa, un jugador con muchas historias y un largo recorrido en el fútbol hondureño y en el extranjero. Compitió en la Premier League de Inglaterra y ahora lo hace para la MLS de los Estados Unidos.

Pero no todo ha sido fácil, desde sus inicios con el Victoria de La Ceiba le tocó pelear para ir ganándose un puesto, luego dio el salto al Olimpia, equipo que lo envió a préstamo al Wigan de Inglaterra y que con su rendimiento pudo hacer que le dieran un contrato para quedarse en la élite del fútbol.

El capitán de la Selección de Honduras tuvo una larga charla con Diario Diez a tráves de Facebook y YouTube, fue ahí donde habló de varios temas, uno de ellos su deseo de retirarse en el Olimpia sin descartar que también pueda ser el Victoria.

Asus 36 años, el jugador del Houston Dynamo, no piensa en el futuro y siente que está para seguir compitiendo, además entre tanto dialogo recordó la primera vez que le tocó enfrentar a Cristiano Ronaldo y fue el partido que hizo que le alargaran su préstamo para luego conseguir firmar un contrato.

El experimentado defensor también habló de su relación con el técnico Jorge Luis Pinto y no quiso entrar en polémica sobre los comentarios que se han dejado el colombiano y Carlo Costly.

RETIRO EN EL OLIMPIA

"Es uno de los equipos que me dio la oportunidad de consolidarme y poder salir al extranjero, después del Victoria, claro que me gustaría"

NO DESCARTA IR A SEGUNDA DIVISIÓN

"Todo es posible, quién diría que Amado Guevara llegaría al Marathón, a mí me gustaría retirarme en el Olimpia o en el Victoria, pero ya veremos qué pasa en el futuro, mi deseo es Olimpia, Victoria por qué no"

¿Y EL RETIRO?



"No sé la verdad, yo vivo mi día a día y solo me enfoco en disfrutar, no sé hasta qué momento, hoy por hoy me siento fuerte, con las condiciones de poder seguir compitiendo, a lo mejor el tiempo que me quede es poco"

MEJOR RECUERDO

"Haber ganado la FA Cup con en el Wigan, pese a que no jugué la final, fue un bonito momento en mi carrera"

SOBRE JORGE LUIS PINTO

"Un gran entrenador, le fue mejor en Costa Rica, logró sus objetivos. Con nosotros no pudo, de mí parte solo tiene palabras de agradecimientos, yo nunca tuve problemas con él, muchas veces eran los horarios, él lo dijo que mejor se iba si no nos adaptábamos. El jugador que trabaja con Pinto ahí va a estar, no todos tenemos la misma capacidad física, ojo, no estoy diciendo que mis compañeros no trabajan, nosotros somos una selección que lógisticamente estamos en cero, todos los entrenadores tienen su filosofía, todo esta en adaptarse, no eran las descargas de trabajo, más que todo eran los horarios"

COMENTARIOS DE COSTLY Y PINTO

"Eso fue lo que aconteció seguramente entre Costly y Pinto, mi historia es totalmente diferente de lo que pasó entre ellos y eso queda entre ellos, en su momento Costly no quiso ir a la Selección y era un jugador que nosotros necesitábamos y sus razones tenía, se le respetó"

EL GOL QUE MÁS LE HA GUSTADO

"El que le anoté al Stoke City desde la media cancha cuando estaba en el Wigan, es el que más tengo en la memoria, pero el que más he disfrutado fue el que le marqué al Tottenham Hotspur en el último minuto, fue mi primero"

EL JUGADOR MÁS DIFÍCIL DE MARCAR

"Cuando estuve en Inglaterra uno de los jugadores que siempre me dio problemas fue Aaron Lennon, cuando era contra el Manchester United era a Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez o Wayne Rooney, no tenías escapatoria"

DIFERENCIA PREMIER LEAGUE Y LA MLS

"La Premier League no tiene comparación, es una de las mejores del mundo, no quiere decir que la MLS es mala, esta es una liga que va creciendo mucho, contratan jugadores de experiencia, hay mucha competencia y en logística lo tienen todo"

ANÉCDOTAS EN INGLATERRA

"Nosotros estábamos con Wilson y como no entendíamos el inglés, entrenamos lunes y martes, no nos fijamos que decía que era libre el miércoles, entonces llegamos a las instalaciones, nos cambiamos y nos vamos donde desayunábamos, se acercaba la hora de entrenar y Wilson ya estaba enojado porque el cocinero no llegaba y no habíamos comido, luego le dije que nadie había llegado y en eso aparece el preparador físico y con el traductor en del teléfono nos preguntó que qué hacíamos ahí, luego nos dijo que todos los miércoles no se entrenaba (risas), con Wilson nos pasaron varias"

"En las calles nos pasó una, fuimos a una gasolinera y a la hora de pagar la tarjeta no le funcionaba, nos tocó llamar a un amigo, era el representante de Antonio Valencia, esperamos como 45 minutos para que llegara y pagara"

"Una vez fuimos al aeropuerto de Liverpool a recoger a nuestros agentes, al regreso empezó a llover y nos perdimos como cuatro horas y eso que llevábamos el indicador, luego me llama mi esposa, le dije que le llamaría al llegar, luego me vuelve a llamar y me preguntaba que dónde estaba y cómo le decía si ni ella ni yo conocíamos"

LA PRIMERA VEZ QUE ENFRENTÓ A CRISTIANO RONALDO

"El primer partido que me tocó enfrentarlo el entrenador me dijo que me daría la oportunidad hasta que el equipo ya se había salvado del del descenso, en esa semana solo se entrenó dos días porque el Wigan ya se había salvado, en ese partido miro la pantalla al minuto 75 y le digo a Wilson (Palacios) que las piernas ya no me daban, me dijo que la apretara que me estaba jugando el partido de mi vida. A ese (Cristiano Ronaldo) no lo vas a dejar pasar, yo me voy a pasar más a tu lado para apoyarme y yo le decía que ni le llegaba, al final logré terminar el partido y Steve Bruce me dijeron que iban a extender mi préstamo y que al regreso me iban a dar cinco partidos consecutivos y si rendía me contrataban permanente y fue así, esa fue mi prueba de fuego con Cristiano, así me decían mis compañeros"

La prueba de fuego de Maynor Figueroa fue marcar a Cristiano Ronaldo, logró responder bien y el entrenador Steve Bruce decidió alargarle el préstamo y luego vino la compra definitiva.

EN EL HULL CITY

"Mi primer año fue bueno, en el segundo no fue lo mejor, luego me enviaron a préstamo al Wigan tras seis meses que no jugaba, en el segundo año estuve muchos partidos como suplente"