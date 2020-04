Jorge Luis Pinto responde a Carlo Costly: "No le contesto porque esa mugre no merece una respuesta"

Después de todas las fuertes declaraciones que Carlo Costly ha hecho a lo largo del tiempo contra Jorge Luis Pinto a quien ha llamado un técnico "loco" y "puteador", el estratega colombiano, quien dirigió a Honduras en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, ha tratado de no darle importancia al hondureño, pero lo ha hecho con fuertes palabras.

Y es que Costly durante esta cuarentena en diversas transmisiones en vivo en sus redes sociales se ha referido hacia el trato que el técnico les brindaba el cual no consideraba era correcto.

"“Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba también hacia sus locuras. Si rechacé la Selección fue por el loco ese, yo con un carácter fuerte, pues no me la llevaba con él", expresó Carlo Costly.

Carlo Costly durante y después del mandato de Pinto ha cuestionado la forma de trabajar del entrenador colombiano.



Jorge Luis Pinto, el hombre que llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, ha brindado una entrevista al diario As y que han reproducido todos los medios colombianos, se ha referido en fuertes términos hacia el hondureño llamándole "mugre" y poner fin a la polémica que el propio futbolista ha creado contra él.

“Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta. Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: “El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar”; lo que dijo el capitán de Alianza. Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador”, dijo el DT en 'As' para poner fin a la controversia con el hondureño.

LAS PALABRA DE COSTLY HACIA PINTO

“Una cosa es ser puteador, otra cosa es ser loco. Yo siento que se pudo haber ido al Mundial de Rusia, pero había que saber manejar los partidos, no meterse atrás, hay que jugar a atacar, con la pelotita; en el proceso anterior nos estorbábamos mucho, en este con Pinto, nos preocupábamos más por defender que atacar”, contó Carlo Costly.

EL DÍA QUE WILSON QUISO SALUDAR A LOS SELECCIONADOS EN EL PROCESO DE PINTO

Y agregó: "“Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba hacía sus loqueras, se ponía a llorar del coraje, entonces al jugador lo criticaban y muchos me decían, que porqué rechacé la Selección Nacional cuando estaba Pinto. Sí la rechacé fue por él loco ese y yo con un carácter fuerte, entonces no nos llevábamos”, mencionó al programa El Var que se emite los sábados en Radio América.

PROBLEMAS CON LOS FUTBOLISTAS

Durante ese fallido proceso rumbo a Rusia 2018 con Pinto, no solo Carlo Costly rechazó la Selección Nacional; Antony “Choco” Lozano se fue de un entrenamiento tras discutir con Pinto, Roger Espinoza no regresó más a la Bicolor y Jerry Bengtson también fue cortado de raíz.

Una de las fuertes críticas de Costly con Pinto fue porque en muchas veces se mencionaba que los futbolistas necesitaban trabajo, pero esos excesos que revela Costly le pasaron factura a Honduras que nunca terminó los partidos jugando al cien en esa eliminatoria y se los empataban o perdían en los últimos minutos.

“A saber quién les metió eso en la cabeza que al hondureño hay que matarlo, estamos de acuerdo que te mate lunes, martes, miércoles, ya el jueves bajar las cargas. Con Pinto las cargas físicas bajaban hasta el sábado y ya no daban las piernas”, concluyó.