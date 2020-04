Carlo Costly llama “loco y puteador” a Jorge Luis Pinto y revela por qué fracasó en Honduras

Fiel a su estilo, polémico y diciendo las cosas de frente; Carlo Costly, ex seleccionado hondureño y anotador del último gol de Honduras en Copas del Mundo (Brasil 2014) revela detalles desconocidos de cómo trabajaba Jorge Luis Pinto con la Selección.

El hijo del “Cochero” cuenta que los días de trabajo con el colombiano rumbo a Rusia 2018 eran una tortura y calificó a Pinto como “un loco y trastornado”, pues decía que se molestaba hasta por las risas entre ellos cuando estaban en la cancha.

Ver. FABIÁN COITO Y SU DESEO DE DIRIGIR A URUGUAY

“Una cosa es ser puteador, otra cosa es ser loco. Yo siento que se pudo haber ido al Mundial de Rusia, pero había que saber manejar los partidos, no meterse atrás, hay que jugar a atacar, con la pelotita; en el proceso anterior a no nos estorbábamos mucho, en este con Pinto, nos preocupábamos más por defender que atacar”, contó Carlo Costly.

Carlo Costly celebrando el único gol que hizo Honduras en la Copa del Mundo de Brasil 2014 frente a Ecuador.

El ex delantero del Atlas de México y ahora del Platense, revela que hubo momentos donde tiró la toalla y no quiso más la Selección de Honduras debido a los trabajos fuertes que los ponía a hacer Jorge Luis Pinto.

Ver: COSTLY HABLA DE RAMBO Y KEYLOR NAVAS JUNTO A PAVÓN

“Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba hacía sus loqueras, se ponía a llorar del coraje, entonces al jugador lo criticaban y muchos me decían, que porqué rechacé la Selección Nacional cuando estaba Pinto. Sí la rechacé fue por él loco ese y yo con un carácter fuerte, entonces no nos llevábamos”, mencionó al programa El Var que se emite los sábados en Radio América.

LAS PESADILLAS DE ENTRENOS

Durante ese fallido proceso rumbo a Rusia 2018 con Pinto, no solo Carlo Costly rechazó la Selección Nacional; Antony “Choco” Lozano se fue de un entrenamiento tras discutir con Pinto, Roger Espinoza no regresó más a la Bicolor y Jerry Bengtson también fue cortado de raíz.

Jorge Luis Pinto en un entrenamiento le reclamó a Carlo Costly y lo hizo frente a testigos, con Amado Guevara y Roy Posas presente.

“Él (Pinto) loco, yo con un carácter fuerte no daba. Ya a esa edad no estaba para esos trotes y era cosa de locos. El jugador ya en 20 minutos de partido estaba hule (cansado), las piernas no te daban. Te mataba toda la semana y para ir a jugar un partido importante y fuerte contra Costa Rica y México, entonces ya las piernas no te daba”.

Una de las fuertes críticas de Costly con Pinto fue porque en muchas veces se mencionaba que los futbolistas necesitaban trabajo, pero esos excesos que revela Costly le pasaron factura a Honduras que nunca terminó los partidos jugando al cien en esa eliminatoria y se los empataban o perdían en los últimos minutos.

“A saber quién les metió eso en la cabeza que al hondureño hay que matarlo, estamos de acuerdo que te mate lunes, martes, miércoles, ya el jueves bajar las cargas. Con Pinto las cargas físicas bajaban hasta el sábado y ya no daban las piernas”, concluyó.