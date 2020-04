Pavón y Costly en explosivo Instagram Live: Keylor, 'Rambo' y la 'maldición de Trinidad y Tobago'

A libro abierto. Carlos Pavón y Carlo Costly no se guardaron nada en un Instagram Live en el que repasaron su carrera en la H y algunas otras vivencias que tuvieron en su largo trayecto en el fútbol.

El portero tico del PSG y ex Real Madrid, Keylor Navas; Julio César 'Rambo' de León y la tarde 'maldita' de 2001 frente a Trinidad y Tobago por el Hexagonal de Concacaf calentaron la charla entre estos dos 'pesos pesados'.

Luego de contarle a su amigo Costly que en Univision, donde comenta desde hace algún tiempo, les ha tocado ir "por partes a trabajar", Pavón, motivado por éste, rememoró el histórico 4-0 sobre Costa Rica rumbo a Sudáfrica 2010.

"El otro día estaba viendo el partido de Costa Rica que ganamos 4-0, venían bocones esos jodidos", le recordó el ariete de Platense al ahora comentarista, a lo cual éste respondió que "fue una época jodida en el país, te acordás...".

El ex Real España y Monarcas de México agregó: "En esa semana había muchas concentraciones (manifestaciones) enfrente del hotel; el día del partido había mucho estrés para nosotros, llegaba la gente a protestar. Querían boicotear el partido".

La 'Sombra' le echó en cara su ex compañero el episodio con el ahora meta del PSG: "No jodás, partiste en dos al pobre Keylor Navas, si sos corajudo... Keylor anda una marca de Carlo Yahir Costly en la frente", dijo entre risas.

Carlo Yahir siguió el tema defendiéndose y dejando en claro que el costarricense se tomó revancha: "Le pegó al balón, él se mete... Después el cabrón en un partido que perdimos en Costa Rica (1-0) me pescoceó... 'Te acordás de mi', me dijo".

Con nostalgia, Plummer Pavón no olvidó que "éramos unos diablos en el Olímpico, nadie nos ganaba". A su vez, y ya sin la tensión que provocó hace más de 10 años ese episodio, trajo a colación uno de sus momentos menos gratos en esta carrera...

Fue sobre lo ocurrido en la derrota de la jornada 9 del Hexagonal rumbo a la justa sudafricana contra Estados Unidos: "Yo me comí el penal... me quería ir como la pelota, como Súper Man", soltó sobre lo que sintió tras fallar ese remate con el juego 2-3.

AUSENCIA DE CARLO COSTLY EN SUDÁFRICA 2010

"Esas son cuestiones con las que ni vos, ni yo, ni el profe Rueda podíamos hacer nada... Ese fue el destino que no quería que fueras al Mundial", le recordó Carlos Plummer Pavón a Carlo Costly en relación a su ausencia en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Sin quitar el dedo del renglón, el máximo goleador histórico de la H le le dijo al 'Cocherito': En el próximo tuviste la revancha, cabrón, imaginate con qué te pagó el fútbol. Yo estuve comentando ese partido y me quería bajar del palco e ir a celebrar con vos. Si hubieras tirado la toalla no hubieras estado para Brasil".

Carlo Costly recordó con su amigo Carlos Pavón la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 y su posterior ausencia en el Mundial por lesión.

Cuando Pavón le dejó caer en tono de broma que "a conciencia sos corajudo, estabas hecho pi.. del pie y querías ir al Mundial", Costly Molina riéndose a carcajadas le contestó que "era un Mundial cabrón, nadie quiere perdérselo".

Cerrando ese memorable suceso. el espigado atacante aún en activo le contestó a su antecesor que "cuando fui a Roma fue una recuperación rápida, te lo juro", pero igual no llegaba a la justa africana pero lamentó que "nadie de la Federación" le llamó para "llevarme como invitado, no como futbolista" siquiera.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE SU AMISTAD

En uno de los lances de la conversación, Carlos Pavón trajo de su memoria cuando conoció a Carlo Costly en México y dice que le decían "'¿qué onda con tu primo? Ahí anda un guey que dice que es tu primo, Costly-Pavón'...", comenzó diciendo.

Después de recordar ese primer encuentro, algo informal, trajo a colación uno más distendido en el que, quizás, cambió la historia de Carlo: "Que la gente lo sepa, la vez que nos reunimos en México, en el hotel a tomar un café...", arrancó hablando sobre ello la 'Sombra Voladora'.

"Vos te acordás cuando decidiste venirte a jugar a Honduras, estaba con Celaya o Morelia y me dijiste 'compa, yo quiero jugar'... Yo te pregunte: '¿Vos jugás fútbol?' y me dijiste "soy pi.. de delantero, compa, pi.. de delantero' y yo te dije 'vos tenés pinta de central o portero'", bromeó Carlos.

"Recuerdo que me dijiste: 'Compa, yo quiero jugar en Real España porque ahí jugó mi tío y mi papá... Llamé a un directivo, que no vamos a mencionar nombres, y les dije: 'Aquí hay un jugador que quiere probarse, es hijo de Costly y sobrino del 'Gato' Pavón. Yo hice mi trabajo y te dije: 'Ahora te toca a vos'", sentenció.

Pero la historia no quedó ahí: "Mi sorpresa es que cuando llego de vacaciones a Honduras y nuevamente arregló una temporada con el España, esperaba verte ahí, y cuando llego buscando al famoso primo mío y veo que ficha para Platense, te llamé y pregunté qué pasó y me dijiste: 'Este hijuetantas me hizo la cama, es una basuca, esto y lo otro'".

Eso no lo olvida el mundialista en 2010 y lanzó una crítica a ciertos dirigentes aurinegros del pasado: "Muchos han salido por la puerta de atrás en Real España, algunas figuras, y por cierto los directivos, algunos son buenos y otros son 'M'...", atizó.

"Me acuerdo el primer partido que jugamos... Cuando metiste el primer gol volteé a ver al palco del España como diciéndoles 'ahí está lo que se perdieron'... Luego vamos a Cortés y ¡toma!, otro", remató.

Carlos Pavón analizó con Costly los procesos de Luis Fernando Suárez (Brasil 2014) y Jorge Luis Pinto (Rusia 2018), reconociendo el corazón de sus planteles pero la carencia de talento.

PARTIDOS CONTRA MÉXICO, SELECCIONES DE PINTO Y SUÁREZ

En relación al 3-1 contra México en el Olímpico por el Hexagonal rumbo a Sudáfrica 2010, Carlos Pavón habló sobre la jugada con la cual Carlo Costly abrió el marcador. "Menos mal que no había VAR, si no nos íbamos chucos".

¿Y el 'Aztecazo'? "Ese partido en el Azteca era de mis primeros como comentarista, eso fue, ¡wow! Me sentía... Fue lindo, hermano, cuando salí lo hice con el pecho hinchado", le expresó Pavón a Costly sobre la gesta camino a Brasil 2014, la cual concluyó con triunfo 1-2.

Plummer Pavón recuerda que "algunos (hinchas mexicanos) estaban malucos pero otros contentos porque esa Selección de México era muy mala, daba lástima, y los defensores que tenía, a ese Diego reyes lo agarró con los '35' que tengo y lo mato", alardeó el ex crack catracho.

La pelota, como en gran parte del Instagram Live, la tuvo el '9' eterno de la Bicolor y siguió: "Las selecciones de Pinto y Suárez eran 'rompe y raja', luchar y correr...Esas selecciones, la gente que sabe de fútbol, dirá qué coraje... No jugaban muy bien, pero tenían huevotes", destacó.

¡'Rambo' sin Mundial! Pavón no escondió su pesar porque las lesiones también le impidieran cumplir el sueño de ser mundialista en Sudáfrica 2010 a Julio César de León.

Concerniente a ello y, como aspecto comparativo, Plummer resaltó que en las escuadras anteriores en que estaban ellos "si el 'Tierno' (Osman Chávez) o (Samuel) Caballero reventaban la pelota eran puteadas las que les pegaba el 'Lobo' (Guevara)".

Luego de destacar a hombres como Julio 'Rambo' de León, Danny Turcios, el mismísimo Amado, Wilson Palacios y Edgar Álvarez, el ex delantero de Cruz Azul, Toluca y Correcaminos bromeó sobre su aparición en el Hexagonal de 2009...

"Yo no me eché esos tragos de ir a Puerto Rico", soltó entre risas, poniendo sobre la mesa que el equipo de 'Primitivo' Maradiaga para Corea/Japón 2002 tenía un nivel altísimo: "La de 2001 era increíble".

La tarde del 7 de octubre de 2001, en el estadio Olímpico, la Selección de Honduras vivió uno de sus días de mayor frustración en la historia de las eliminatorias mundialistas y Carlos Pavón no lo olvida.

'RAMBO' DE LEÓN, 'MALDICIÓN DE TRINIDAD'

En cuanto a este tema, Carlos Pavón y Carlo Costly coincidieron que algo malo pasó. Es más, el retirado atacante puso como remembranza algo sorprendente: "Antes del partido un negrito comenzó con un muñeco echando saumerio o ruda en los marcos, no sé qué era... Nos jodió el hijo de p...", lamentó.

Después de recordar a Costly que "era tu ídolo, acéptalo", Plummer elogió a Julio César de León y reconoció qeu fue un golpe no tenerlo en el Mundial 2010: "'Rambo' es un personaje, no sabés el pesar que me dio, no sabés cómo andaba, con todo...".

Y cerro: "Ese era el Mundial de 'Rambo', pero son cosas cosas del fútbol y se lesiona en un momento clave, estaba en su mejor momento. Andaba concentrado, raro porque es loco ese cabrón, pero andaba concentradito y lo perdimos al final, cagada".