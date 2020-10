Bombazo confirmado: Edinson Cavani es nuevo jugador del Manchester United para la temporada 2020/21  

Edinson Cavani se vestirá de rojo para la temporada 2020/21, el Manchester United hizo oficial su fichaje luego del 6-1 recibido por el Tottenham.



El jugador llega libre tras desvincularse del PSG y es el bombazo del mercado.



El uruguayo percibirá 210.000 libras por semana después de impuestos, es decir, 12 millones de euros. Estuvo esperando al Atlético de Madrid pero no se cerró.







"Manchester United se complace en anunciar la llegada del delantero Edinson Cavani. El internacional uruguayo se une a nosotros por una temporada con opción a una más adicional", escribió el club en su comunicado.



Durante semanas se habló de la inminente llegada a Old Trafford del joven inglés Jadon Sancho, estrella del Borussia Dortmund, pero finalmente será el veterano delantero uruguayo el que refuerce el ataque de un United que busca regresar al primer nivel en la Premier League.



"El Manchester United es uno de los mayores clubes del mundo; es un verdadero honor jugar acá", declaró el delantero en el comunicado del club.



"Durante mi carrera, he jugado ante algunos de los hinchas más apasionados del fútbol y sé que será lo mismo en Mánchester. Deseo vivir el ambiente de Old Trafford, cuando el regreso de los fans sea seguro", añadió.



Todo el verano (boreal), el director general del club Ed Woodward trató de fichar al rápido extremo inglés, de 20 años, con un escaso aval de dos temporadas en la Bundesliga.



El dirigente tendrá que 'contentarse' con el delantero centro de 33 años, infatigable en el esfuerzo y que descubrirá la Premier League tras haber pasado por la Serie A y la Ligue 1.



Una solución mucho menos costosa, puesto que Cavani llega libre tras cumplir su contrato con el París SG... y el fichaje del joven prodigio inglés no habría costado menos de 100 millones de euros.



Aunque finalmente pueda dar la impresión de que el United se contenta con un segundo plato y que quizás había otros puestos, como el de defensa central, con menos efectivos, reforzar el ataque era una de las posibilidades que barajaba el club inglés.



El pasado domingo, en el Sunday Times, la exestrella mancuniana Wayne Rooney había pedido al United que fichara "un verdadero número 9" en lugar de Sancho.