Tremendo gesto de Salah con un vagabundo que estaba siendo acosado: ''Es un héroe de la vida real''

Salah es un ejemplo dentro y fuera del campo. El delantero del Liverpool se solidarizó en una gasolinera con un tipo que la estaba pasando realmente mal.

El gesto de Salah con un niño que terminó con la nariz rota por él

Todo sucedió el pasado 28 de septiembre, luego del triunfo de los 'Reds' en casa contra el Arsenal (3-1), cuando Salah paró en una estación de servicio a reposar con su auto y miró que un grupo de jóvenes estaban insultando a un vagabundo.

Fue entonces cuando el egipcio decidió entrar en acción y les recriminó por lo que estaban haciendo hasta lograr ponerle fin al acoso que estaba sufriendo dicha persona. Las imágenes se dieron a conocer hasta este miércoles.

''Salah había visto a un par de chicos fastidiándome y escuchó lo que me decían, así que se volvió hacia ellos y les dijo: 'Podrías ser tú en unos años'. Él me respaldó'', asegura David Craig en un diálogo con The Sun.

''Ellos me estaban insultando, preguntando por qué estaba pidiendo y diciéndome que consiguiera un trabajo'', continúa explicando el vagabundo sobre cómo sucedieron los hechos.

Completó su 'rescate'

Pero el 'Faraón' iba a tener otro enorme gesto, ya que se acercó a un cajero automático, sacó dinero y se lo entregó a Craig, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo.

''Supe que no estaba alucinando cuando Mo me entregó 100 libras. Estaba más que contento. Soy un gran admirador suyo. Para mí, es un héroe de la vida real y quiero agradecérselo'', cerró.