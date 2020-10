Rivaldo, tajante: ''Dembélé no ha hecho nada para ganarse el derecho de quedarse en el Barcelona''

Rivaldo es toda una voz autorizada para valorar todo lo que sucede en el FC Barcelona y criticó duramente la actitud de Ousmane Dembélé por haberse negado a salir del Camp Nou en la última ventana de traspasos.

Rivaldo atiza contra Griezmann y le recuerda a Coutinho

''Dembélé continúa lesionándose, llegando tarde a los entrenamientos… Debería ser mucho más responsable. Si cumpliera con su trabajo, si estuviera jugando regularmente, tendría todo el derecho del mundo de quedarse en el Barcelona, pero no es el caso. Dembélé no ha hecho nada para devolverle al club el enorme esfuerzo que hicieron con su fichaje'', manifestó el exjugador azulgrana.

''La situación es complicada para el Barcelona, porque se gastaron mucho en traerlo. Pero no hemos visto todavía ni rastro de lo que enseñó en el Borussia Dortmund. A mí me parece un jugador extraordinario con condiciones magníficas, pero como siga por este camino, acabará su contrato sin haber demostrado nada de nada. Veremos a ver si le da argumentos a Koeman para ser importante, pero no depende del entrenador o del club, sino del compromiso que quiera tener Dembélé", insistió Rivaldo, qu ejerce como embajador de Betfair.

El Barça no pudo incorporar a otro '9' tras la marcha de Luis Suárez y en esa línea, el brasileño culpa al club por su mala gestión. ''El Barcelona tendría que haberse esforzado más para fichar un nuevo delantero que sustituyera a Suárez, sobre todo porque han dejado salir a un futbolista que sigue siendo extraordinario y que claramente tenía condiciones para seguir siendo importante''.

Asimismo añadió que sin el ariete charrúa, el equipo catalán lo pasará mal en los partidos más importantes. ''Seguro que en muchos partidos de Liga al Barcelona le da de sobra, porque sigue teniendo un equipazo muy por delante del resto de equipos de la competición. Pero se le va a echar muchísimo de menos en la Champions o en esos choques durísimos contra Real Madrid, Atlético, Sevilla… Pero ahora ya es tarde para lamentarse, porque el mercado está cerrado''.

Inestabilidad en el Barcelona

Rivaldo cree que toda la situación de inestabilidad que rodea al Barcelona a través de la figura de su presidente no favorece a la entidad, especialmente al equipo. Por eso apuntó que ''si la solución es un cambio de presidente, que sea cuanto antes. Porque todo este asunto de las elecciones, la moción de censura… Todo eso no ayuda al equipo a encontrar tranquilidad. Sé que no es asunto fácil de resolver, pero que lo que tenga que pasar, que pase ya mismo''.

Pese a todo ese ruido externo, Rivaldo aplaude el trabajo del nuevo entrenador azulgrana. ''Con Koeman está claro que el Barcelona está mejorando y avanzando. El problema que tiene es que todavía hay muchos problemas institucionales que resolver. Es crucial zanjarlos ya mismo para que se deje de hablar de las polémicas y el foco se centre en la calidad de su plantilla o en la consecución de títulos'', cerró.