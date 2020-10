Lo dejó claro: Depay se pronuncia sobre fichar por el Barcelona en el mercado de enero

Memphis Depay se pronunció sobre el Barcelona con el diario de holandés, AD neerlandés, el delantero habló de la frustración que vivió en el pasado mercado de fichajes.

Depay fue consultado por ir al Barca en enero y su respuesta fue muy prudente y aseguró que pueden haber otros clubes interesados en él.



"Ya veremos", dijo sobre ir al conjunto culé. "Pronto estaremos en enero. Tendremos que esperar y ver cómo van las cosas. No es que me vaya con seguridad, pero es probable que haya clubes pronto", argumentó.

Depay no deja claro que irá a Barcelona y afirma que: "Tengo 26 años y estoy casi libre (tiene contrato en Lyon hasta junio de 2021), así que puedes esperar que los clubes se interesen por mí, ¿no?".



Las limitaciones económicas no permitieron al holandés llegar al Barcelona, el delantero era uno de los fichajes que pedía Ronald Koeman.

Depay tenía todo hecho con el FC Barcelona, pero todo se cayó por los problemas económicos del equipo culé.

TENÍA TODO HECHO

Depay confesó que tenía arreglado con el Barca: "Todo estaba realmente hecho. Algunas reglas impidieron que se cerrara". El crack iba a firmar un contrato de cuatro años.

"Estaba esperando la luz verde. Pero seguía entrenando. No es que tuviera el teléfono en mis pantalones en el campo de entrenamiento, jajaja", bromeó.