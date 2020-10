''Fabio Capello me quiso para el Real Madrid, pero yo le dije que no''

Claudio Marchisio, que le entregó su vida futbolística a la Juventus, camiseta que vistió por más de 20 años, desde que era un niño, se negó a fichar por gigantes europeos por su amor a la camiseta bianconera.

Según dijo él mismo, el Real Madrid y el Inter de Milán le tentaron para que dejara Turín, sin embargo, el italiano mostró una fidelidad total hacía la camiseta de la Vecchia Signora.



Marchisio ha dicho que Fabio Capello, cuando vivió su última etapa como entrenador del Real Madrid, lo intentó convencer de que jugara en el Santiago Bernabéu.

LE DIJO "NO" AL REAL MADRID E INTER DE MILAN

''Tenía 21 años y acababa de empezar a jugar en la Juventus y Capello, que estaba en Real Madrid, me quería. Dije que no porque yo quería jugar en el equipo de mi corazón, delante de mis padres, en mi ciudad'', afirma Claudio Marchisio.



Años más tarde, fue José Mourinho quien intentó convencer al italiano de que cambiara de aires. Lo quería para su Inter de Milán, uno de los rivales más acérrimos de la Juventus. ''Hubo contactos y dije que no. Las personas como Totti, De Rossi, Maldini o yo hicimos toda la carrera con los mismos colores. Nuestro apego a la camiseta no es negociable'', explica Marchisio.