El calvario que Mikel Arteta le hace vivir a Mesut Ozil en el Arsenal de Inglaterra

Mesut Ozil está viviendo un auténtico calvario con el Arsenal de Inglaterra que dirige el español Mikel Arteta.El crack alemán es un cero a la izquierda para el timonel de los Gunners.

El mediocampista ex Schalke 04 y Real Madrid no fue incluido por el Arsenal en la lista de jugadores para disputar la Premier League, lo que significa un nuevo revés para un jugador que cobra cerca de 500 mil dólares a la semana.



Así, Mikel Arteta deja más que claro que no cuenta en lo más mínimo con Mesut Ozil, un futbolista amado por la afición del Arsenal. Mientras tanto, solo podrá hacerlo con el equipo Sub-21, ya que tampoco fue incluido en la lista para la Europa League.



El estratega español, ex asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, tenía que elaborar una lista de 25 jugadores para jugar el campeonato doméstico y dejó fuera a Ozil, cuyo contrato termina el verano que viene. También borró de la lista al griego Sokratis.





Mesut Ozil no juega con el Arsenal desde el pasado mes de marzo y esta temporada aún no ha entrado en ninguna convocatoria con Mikel Arteta.