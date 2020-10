Cristiano Ronaldo y su cambio de look radical: A la cero mientras se recupera del covid-19

Cristiano Ronaldo sigue en casa y en cuarentena tras dar positivo de coronavirus mientras estaba concentrado con la selección de Portugal.

El luso no estuvo ayer con la Juventus en el estreno en la Champions League donde los italianos se llevaron la victoria gracias a un doblete de Morata.

Ante esto, Cristiano Ronaldo se mantiene en casa, pero siempre entrenando al cien por ciento, pues al parecer no presenta ningún síntoma pese a tener coronavirus.

Pero lo que más ha sorprendido a todos el cambio de look radical que se ha hecho el portugués, pues ha decidido raparse la cabeza totalmente.

El video publicado en su Instagram lo hizo Georgina Rodríguez, pero respetando el distanciamiento. CR7 aparece en una habitación aparte, mientras su mujer estaba grabando desde el exterior.

"El éxito en la vida no se mide por lo que lograr, sino por los obstáculos que superas", con este mensaje acompañaba Cristiano un vídeo y una foto en las que presentaba su último cambio de look.

En medio de las críticas

Cristiano Ronaldo, actualmente en cuarentena en Italia tras dar positivo al covid-19 en Portugal, negó el pasado viernes haber "infringido el más mínimo protocolo" sanitario, respondiendo a las acusaciones realizadas por el ministro de Deportes italiano.

"Estoy en cuarentena obligatoria (...), respetando las leyes, las reglas, los protocolos y no he incumplido el más mínimo protocolo", aseguró el futbolista portugués en un video publicado en Instagram.



Cristiano Ronaldo se rapa la cabeza en plena cuarentena por el coronavirus. Así lucía hace una semana y así luce ahora.

CR7 asegura haber "hecho todo bien" al organizar su regreso a Italia en un "avión-ambulancia", una ambulancia y evitando cualquier contacto, "todo ello con las autorizaciones" pertinentes.

"Un señor del que no voy a decir su nombre, aquí en Italia (...) dice que no he respetado el protocolo. Es simplemente una mentira. He respetado y respetaré todos los protocolos", insistió el jugador.

El ministro de Deportes Vincenzo Spadafora aseguró que Cristiano Ronaldo podría haber violado el protocolo anticovid al regresar de Portugal a Turín después de haber dado positivo al nuevo coronavirus.