''La lealtad es difícil de encontrar hoy en día'': la triste carta de Ozil y señala de traidores al Arsenal

Mesut Ozil fue excluido de la lista del Arsenal para disputar la Premier y Europa League. Tras conocer la determinación del club, el alemán decidió romper el silencio y señala a los gunners de no ser leales, en una carta que publicó a través de sus redes sociales.

''Este es un mensaje difícil de escribir a los fans del Arsenal, para los que he jugado durante los últimos años. Estoy completamente decepcionado por no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier League'', lamenta el mediocampista.

''Desde que firmé mi último contrato en 2018, he demostrado mi lealtad y fidelidad al club al que amo, el Arsenal, y me entristece que no haya sido recíproco. Acabo de descubrir que la lealtad es difícil de encontrar hoy en día'', añade Ozil.

El futbolista menciona al técnico Mike Arteta, aunque no lo acusa de forma explícita. ''Siempre he intentado mantenerme positivo semana tras semana pensando que tal vez haya una posibilidad de volver con el equipo pronto. Por eso no me he pronunciado hasta ahora. Antes de la pausa por el coronavirus estaba muy contento con el progreso, con nuestro nuevo entrenador Mikel Arteta, nos manteníamos positivos y diría que mi rendimiento estaba a un muy buen nivel. Pero luego las cosas cambiaron, de nuevo, y ya no se me permitió volver a jugar al fútbol para el Arsenal''.

''¿Qué más puedo decir?'', declara Mesut, quién todavía se siente emocionalmente conectado al club: ''Londres todavía es como mi casa, todavía tengo a grandes amigos en este equipo y todavía siento una fuerte conexión con los aficionados. Pase lo que pase, seguiré luchando por mi oportunidad y por no dejar que mi octava temporada en el Arsenal termine así. Puedo prometerles que esta difícil decisión no va a cambiar nada en mi mentalidad. Seguiré entrenando tan bien como sé y siempre que sea posible seguiré clamando contra la crueldad y a favor de la justicia'', cerró.

El mediocampista acaba su contrato en el próximo mercado de verano y de esta manera solo podrá jugar hasta enero con la filial; Ozil llegó al Arsenal en la temporada 2013-14 tras su paso por el Real Madrid.