Capitanes del Barcelona y su feroz carta a Bartomeu y la dirigencia del equipo culé

Los futbolistas del FC Barcelona se han plantado ante la directiva del club mandando una carta firmada por los cuatro capitanes del primer equipo y los cuatro del filial, en la que exponen su postura ante la negociación para ajustar la masa salarial.

De acuerdo al diario El Mundo del Siglo XXI, quienes han tenido acceso al documento, esplican que los futbolistas reclaman que se respeten sus derechos y califican de “bochornosa y pobre” la actitud del club y muestran su “malestar y profunda decepción que estas maniobras de los dirigentes del club”, además, los capitanes del Barça, incluyendo al mismo Lionel Messi, dejan claro la unidad del vestuario.

LA CARTA DE LOS CAPITANES AL BARCELONA

“La normativa laboral y sectorial -en referencia al RD 1006/1985- reconoce nuestro derecho a que el procedimiento se desarrolle de manera específica en nuestro colectivo. No vamos a tolerar que el club conculque nuestros derechos con los argumentos vertidos en su carta, que consideran que la única manera de obtener su objetivo es a través de acciones conjuntas de todos los colectivos y secciones del club, cuando al mismo tiempo reconocen, entrando en una clara contradicción, que alguno de dichos colectivos y secciones ya han realizado los ajustes económicos que pretenden”, dice una parte de la carta enviada a Josep Maria Bartomeu y la directiva.





"Igualmente nos parece muy pobre su respuesta de que el RD 1006/1985 no contiene ninguna disposición que limite la representatividad del Comité de Empresa respecto al colectivo de trabajadores sujetos a relación laboral especial, afirmación que no argumentan de ningún modo. Nos resulta bochornoso que plasmen por escrito que nuestros derechos están garantizados, ofreciéndonos la elección de un representante de nuestro colectivo en una mesa de 13 miembros, de modo que, en realidad, nuestra capacidad disuasoria es nula”, agregan en el escrito.



Sobre la representatividad del Comité de Empresa para defender sus derechos laborales, argumentan que “no hemos figurado en ningún censo de elecciones sindicales ni hemos sido electores, de modo que el Comité de Empresa que existe en el club no ostenta nuestra representación”. Y de nuevo lanzan un dardo a la Junta Directiva y expresan su “malestar y profunda decepción que estas maniobras de los dirigentes del club, carentes de cualquier respaldo legal, están causando en nuestro colectivo, por cuanto ponen de relieve que nuestra única voluntad es imponer unilateralmente sus decisiones, ignorando cualquier opinión discordante al respecto”.





Finalmente los capitanes escriben: “Todos los miembros de la plantilla estamos unidos y somos conscientes de la situación causada por la pandemia, siendo los primeros en esforzarnos por ayudar a nuestro club, como ya hemos hecho, pero en ningún caso toleraremos que sirva de pretexto para abusar de nuestros derechos”.