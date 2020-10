Crack total: La humildad de Mbappé al ser comparado con su ídolo Cristiano Ronaldo y Messi

Kylian Mbappé es el jugador que más ha sonado como el sucesor de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para quedar como el mejor en el fútbol los próximos años.

El crack de 21 años que ya es Campeón del Mundo tiene una carrera brutal por delante y si todo se da será el próximo galáctico del Real Madrid.



Mbappé fue comparado con Cristiano y Messi, algo normal, pero él dio un baño de humildad y todo lo dijo en una entrevista con Sky Sport.

Vale 250 millones de euros: "No estoy al nivel de Messi y Cristiano"



A veces, en el uno contra uno, me puede parecer muy fácil, tengo tanta confianza, que no estoy enfocado. Pienso que puedo hacer un gol muy fácil y ese no es el camino", afirmó el francés.





Además, agregó: "Sé lo que tengo que hacer. Hoy veo quiénes son los mejores: Messi y Cristiano Ronaldo. Me considero muy bueno, estoy muy contento con mi carrera, pero estoy a varios pasos de estar ahí. No estoy arriba con ellos".

LA BOFETADA A CHICHARITO

En diario mexicano, El Futbolero, tituló la entrevista de Mbappé como una bofetada a Javier Hernández por su falta de humildad en LA Galaxy ¿Por qué?

Desde Estados Unidos, liga donde juega el Chicharito, aseguran que: "se cree Cristiano y Messi juntos". Además, perdió la humildad porque no conversa con sus compañeros.