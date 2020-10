Real Madrid tiene listo al sustituto de Zidane si no gana El Clásico ante Barcelona

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, podría tener los días contados en Valdebebas, esto por el flojo inicio de temporada que sus dirigidos han tenido.

Para el club español sumar dos derrotas al hilo, ante clubes sumamente inferior y jugando como local, no es cosa de perdón, es situación de rendimiento y así lo hacen ver desde los adentros del Real Madrid.



Tanto es así que en algunos medios, como Televisión Española, se empieza a especular ya sobre posibles sustitutos en caso de que no haya un cambio de rumbo inmediato, empezando este mismo sábado, en El Clásico.



Dentro de una lista de estrategas que ya comienzan a sonar en la órbita del Real Madrid está el ídolo Raúl González Blanco, técnico del Real Madrid Castilla y ex jugador del primer equipo.

Para la TV Española el 'Ángel de Madrid' sería el recambio al que recurriría Florentino Pérez si optara por un cambio drástico al frente de la plantilla si el equipo no logra responder en el juego ante el Barcelona.



Y aun salvando el escollo del Camp Nou, la información de TVE marcó como frontera el siguiente encuentro del equipo madridista, ante el Borussia Moenchengladbach el martes de la próxima semana, en terreno germano, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Raúl González ha venido haciendo carrera en las divisiones inferiores del Real Madrid y su mano se vio reflejada en la obtención de la primera Youth League para el equipo juvenil de la institución madridista en la temporada pasada.