''No, no... llego antes, anticipo y me toca'': el reclamo de Messi al árbitro en el túnel del Camp Nou

El Real Madrid le pegó al Barcelona (1-3) en el primer Clásico de la temporada 2020-21 de la Liga Española y dormirá como único lider a falta del resto de las jornadas que se disputarán este domingo.

Koeman explota en rueda de prensa tras perder el Clásico

Messi estuvo participativo en la primera mitad y recibió una presunta falta de Casemiro dentro del área cuando el partido estaba tablas 1-1.

El banquillo azulgrana reclamó la infracción, pero el árbitro no lo vio de esa manera y el VAR le confirmó que no existía tal falta.

Antes de dar comienzo al segundo tiempo, Leo se cruzó con el silbante en el túnel y le reclamó la jugada. ''No, no, la otra, yo llego antes. Llego antes, anticipo y me toca'', le explicó el delantero, en modo de recriminación a Juan Martínez Munuera. Las imágenes fueron difundidas por DirecTV Sports.

Ramos se pronuncia sobre el penal que recibió de Lenglet

Messi se terminó de calentar cuando el juez fue a revisar el video asistente para sancionar el agarrón de Lenglet a Sergio Ramos, que terminó siendo penal y el segundo tanto para los merengues.

La pólvora mojada

Desde la marcha de Cristiano Ronaldo en 2018, Messi no ha podido volverle a marcar al Real Madrid en los Clásicos.

Su último tanto fue el 6 de mayo de 2018; corría el minuto 52 del juego cuando el argentino consiguió el que entonces era el 2-1 que ponía en ventaja a su equipo en el Camp Nou.