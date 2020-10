Los tres deseos de cumpleaños que Diego Maradona pidió en sus 60 años

La leyenda argentina Diego Maradona añadió este viernes a su nómina de deseos por su 60º cumpleaños que su antiguo equipo, el Nápoles, vuelva a ganar la Serie A luego de 30 años sin lograrlo.



Maradona, quien guió al Nápoles a la conquista de sus dos únicos títulos de la Serie A en 1987 y 1990, celebró su cumpleaños en aislamiento como medida preventiva contra el coronavirus.



"¿Qué regalo me gustaría tener? Nada para mí. Ojalá desapareciera esta pandemia asesina, sí", escribió 'El Pelusa' en una carta abierta en el periódico Corriere Dello Sport.



"Ojalá aquí en Argentina, como en muchos lugares, demasiados, en otras partes del mundo, también sean derrotados los virus del paro y el hambre que devoran la dignidad de las personas", añadió Maradona.





"Y después, como no puedo dejar de hablar de fútbol, me gustaría que mi Gimnasia, que está cerca de volver a los terrenos de juego, gane de nuevo el campeonato después de 90 años o más".



"Y si es cierto que no hay dos sin tres, me gustaría que el Nápoles gane pronto otro Scudetto", confesó Maradona.



El ídolo argentino pasó siete años gloriosos en el club del sur de Italia entre 1984 y 1991, durante los que ganó asimismo la Copa de la UEFA (1989), el único título europeo del Nápoles.



El Nápoles conquistó la Copa de Italia la pasada temporada, su primer título en seis años, bajo la batuta del técnico Gennaro Gattuso, y ocupan el segundo puesto en la Serie A.





"Querido Gattuso, sigue así: con tu determinación y tu habilidad para jugar a fútbol", le deseó Maradona.



"Te animo y quiero decirte una cosa: hay gente que presume de haber jugado en el Barcelona, el Real Madrid o la Juventus. Yo estoy orgulloso de haber sido parte del Nápoles. Espero que algún día también puedas decirlo", concluyó.