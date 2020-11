Zidane habla tras la paliza recibida por el Valencia: "Es un mal partido y un mal día"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró este domingo tras perder 4-1 ante el Valencia que fue "un mal partido y un mal día", destacando que tuvieron tres penales en contra y un gol en propia puerta.

"Empezamos bien, pero después del gol nos venimos un poco abajo, es un mal partido y un mal día", dijo Zidane tras el partido, en el que el Real Madrid se adelantó, pero tras el empate empezó la debacle.

"Empezamos bien el partido, la primera media hora estuvimos bien, después del gol nos venimos abajo", dijo.

Tras eso, "cambiamos la dinámica y eso puede ser el problema porque luego nos pasa de todos, tres penaltis, un gol en propia puerta, es un poco difícil entender nuestro partido, porque empezamos bien y después del empate ha cambiado todo", afirmó Zidane.

El técnico merengue afirmó que "no me voy a meter" con los árbitros, tras el protagonismo del videoarbitraje, e insistió en que "no hay excusas".

"No creo que tácticamente haya sido mejor el Valencia", dijo Zidane, repitiendo que "ha cambiado todo después del gol y eso es difícil de entender".

"El máximo responsable claro que soy yo porque tenemos que buscar soluciones y no hemos cambiado las cosas después de los goles que nos metieron", concluyó.