Una exfigura del Barcelona confirma cómo es la relación de Messi y Griezmann dentro del vestuario

''Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo'', dijo Éric Olhats, exagente del francés, generando los fuertes rumores sobre una relación conflictiva entre Griezmann y Leo.

Rivaldo atiza contra Griezmann y le recuerda a Coutinho

Tras todo lo sucedido, Ivan Rakitic dialogó con 'El Pelotazo' acerca de la supuesta enemistad que comparten los dos delanteros.La palabra del croata pesa en esta situación, pues fue compañero de ellos en la entidad catalana.

''Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay ahora no lo sé'', explicó la exfigura del Barcelona, que regresó al Sevilla en el mercado de verano ya que no contaba para Koeman.

Asimismo, asegura que ambos los vio pasar el tiempo juntos. ''Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario. Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor''.

Por último, Rakitic aprovechó para confirmar que no es posible comparar lo que significa jugar para el Barcelona y Sevilla. ''No es igual. Se juega de forma distinta. Somos muy competitivos y uno quiere jugar siempre. He venido con una gran ilusión de dar lo mejor de mí''.

La foto de Griezmann

Cabe recordar que fue el propio Griezmann el que utilizó sus redes sociales para desmentir a su exrepresentante y colgó una fotografía de él y Messi festejando uno de los goles frente al Real Betis por la última jornada de la liga en España.