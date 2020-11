Koeman confirma los dos fichajes que necesita el Barcelona y revela detalles de su charla con Messi

En un diálogo con la prensa catalana, Ronald Koeman hizo un balance de sus primeros meses como entrenador del Barcelona y pese a asegurar que aún no tiene su equipo ideal, es optimista respecto a las aspiraciones del club. Además confirmó cuáles son los dos fichajes que necesita para reforzar la plantilla.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Su balance desde que llegó al Barcelona

"El balance es positivo. Hemos podido cambiar la imagen del equipo, hemos hecho cambios que han dado otro aire al grupo. La gente está muy metida, muy comprometida. Hemos aumentado la intensidad de los entrenamientos y hemos hecho buenos partidos. Es cierto que hemos perdido muchos puntos en Liga, en partidos que podríamos haber conseguido un mejor resultado. Decisiones arbitrales han influido en algunos partidos en el resultado final. Sabemos que hemos de mejorar cosas y trabajamos para eso. Ahora tenemos un respiro, pero ya estamos preparando un calendario muy exigente para cuando vuelva la competición".

Objetivo y debilidades

''Estamos en el Barça para ganar, no para jugar a no perder. Si aumentamos el ritmo de pelota, hay pocos equipos que nos puedan parar, pero si lo bajamos, también bajamos la intensidad y nos convertimos en un equipo débil defensivamente''.

Títulos

''Para ganar la Champions tenemos que mejorar. Hoy en día, equipos como el Bayern Múnich quizá están por delante; como equipo, como bloque, porque llevan más tiempos jugando juntos... nosotros lo vamos a tener muy complicado, es cierto. Pero hay futuro''.

La plantilla

''No sé si tengo a mi equipo ideal. En algunas posiciones estamos bastante limitados y depende de la situación del club. Necesitamos fichar un delantero y un central''.

El tiempo de baja que estará Ansu Fati en el Barcelona

Messi

''Desde el primer día he dicho lo mismo. Es el mejor y está comprometido con el club. Ha tenido sus cosas, sus problemas este verano, pero desde que volvió a los entrenamientos ha estado muy bien. Ha tenido mala suerte en algunos partidos y no ha podido ofrecer el rendimiento de siempre, pero estoy seguro que a final de temporada habrá marcado los goles de siempre''.

Su reunión con Messi

''Cuando llegué, me dijeron que Messi estaba descontento. Hablamos en su casa. Me explicó sus razones y yo fui sincero, le dije que yo lo único que puedo cambiar son las cosas del fútbol; el sistema de juego, su posición en el campo, su importancia en el equipo. Pero las cosas que él había tenido con el club yo no podía cambiarlas''.

El Barcelona sin Messi

"Messi me ha demostrado ser una persona que quiere ganar cosas, ser el mejor y seguir siendo el mejor, aunque haya tenido sus problemas con el club. El Barça ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin Messi".

Rivaldo atiza contra Griezmann y lo compara con Coutinho

Fichar por la baja de Ansu

''No tenemos que fichar por esta lesión. Ya habíamos hablado con Ramón Planes y todos ya sabían qué posiciones se tenían que reforzar. Buscábamos un delantero y un central y todo sigue igual''.

Griezmann

''Hay que recuperarlo. Está trabajando bien, aunque él mismo dijo hace poco que su rendimiento tiene que mejorar. Los jugadores pueden pasar por momentos de dudas y nosotros podemos ayudarle a buscar lo mejor de sí mismo, pero al final siempre está en manos del jugador''.