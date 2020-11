Hubo puños: James se pelea con un compañero tras la paliza de Ecuador a Colombia

La humillante derrota de Ecuador sobre la Selección Colombia no arrojó buenas sensaciones en el vestuario una vez finalizado el partido. Los colombianos salieron calientes tras la deplorable actuación.

El camerino se dividió y hubo pelea, esto según lo que cuenta el periodista Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo de Blu Radio, quien aseguró haber hecho un trabajo investigativo serio en el que se conoció un episodio de pelea a golpes en el vestuario.



"Hay grupos enfrentados al interior de la Selección. Hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos en el interior del Seleccionado colombiano", fue lo que este reconocido periodista comenzó explicando.



"¿No es eso acaso una muestra clara, latente, de que Queiroz es un problema, pero que hay un problema mucho mayor al interior del grupo? ¿Que no hay un líder capaz de mantener la paz al interior de vestuario? Todas esas reflexiones hay que hacerlas", apuntó.

James Rodríguez salió muy tocado luego de la derrota de Colombia ante Ecuador.

QUEIROZ PUSO LAS COSAS CLARAS



El técnico portugués de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, les puso las cosas claras y les dijo que si sentían que él era el problema, que se iba tranquilamente de Colombia.

"Queiroz se reunió con los futbolistas y les dijo que si el problema era él, que se lo dijeran. Que él ponía a disposición del comité ejecutivo de la Federación colombiana de Fútbol su carta de renuncia", mencionó, añadió, diciendo también que había mayoría que no querían al DT,



Javier Hernández Bonnet aclaró que los nombres no se los dieron, pero que todo está claro. "El hecho se reconoce, pero no los nombres. Hubo un jugador que apercolló a otro, los dos de nivel internacional en esta doble fecha de las Eliminatorias".

Dejando atrás este programa, después, en la emisión de La Luciérnaga de Caracol Radio revelaron que los dos protagonistas de la pelea habrían sido James Rodríguez y Jefferson Lerma.

El del Everton y el del Bournemouth, ambos en el fútbol de Inglaterra, no habían aguantado la presión del resultado y se habrían enfrentado como lo reveló Bonnet. De momento, no hay pronunciamientos oficiales sobre el hecho.