Griezmann se cansa y dice basta a su situación en Barcelona: "Llevo tiempo aguantando"

Antoine Griezmann está siendo uno de los jugadores más criticados del Barcelona actual y también por no rendir al nivel que lo hizo en el Atlético de Madrid.

El francés lleva ya vario tiempo sin hablar y este lunes romperá en el silencio en el progrma "Universo Valdano" de Movistar +.





La entrevista llega después de la polémica con Lionel Messi a raíz de lo que dijo su ex representante Éric Olhats, quien criticó al argentino.

"Desde que he llegado, desde mi presentación. Como dije ese día, no quería hablar fuera sino en el campo, porque soy así, es lo que mejor se me da, con el balón en los pies", adelantan sobre la charla.



Griezmann ha decidido hablar y tiene sus motivos: "Es hora de poner las cosas en su sitio, porque llevo tiempo aguantando cosas y comentarios y ya dije que ya basta".